Dermatite atopica e asma: LEO Pharma venderà nuovo farmaco

LEO Pharma ottiene i diritti per lo sviluppo e la commercializzazione del farmaco sperimentale FB825 per dermatite atopica e asma allergico

LEO Pharma ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Oneness Biotech e Microbio Shanghai per lo sviluppo e la commercializzazione a livello mondiale del farmaco sperimentale FB825 per il trattamento della dermatite atopica e dell’asma allergico.

In base all’accordo, LEO Pharma effettuerà un pagamento anticipato di 40 milioni di dollari, mentre Oneness e Microbio Shanghai potranno ricevere pagamento successivi al superamento delle milestones per altri 530 milioni di dollari, seguiti da royalties a due cifre.

FB825 è un anticorpo monoclonale umanizzato che si lega al dominio CεmX della forma IgE di membrana, portando all’esaurimento dei linfociti B IgE-positivi, inducendo apoptosi e citotossicità cellulare anticorpo-dipendente. Il composto sarà testato in studi di Fase II per la dermatite atopica negli Stati Uniti e per l’asma allergico in Cina.

Oneness sarà responsabile della conduzione dello studio di Fase IIa per la dermatite atopica, mentre Microbio Shanghai si occuperà dello studio di Fase IIa nell’asma allergica. Nel frattempo, LEO Pharma si assumerà tutte le responsabilità di sviluppo dopo gli studi di metà fase.

“Dopo aver visto i primi dati sull’uomo di FB825 e la riduzione dei punteggi dell’area dell’eczema e dell’indice di gravità (EASI), riteniamo di dare il benvenuto a un nuovo e promettente candidato farmaco nella nostra pipeline di sviluppo”, ha osservato Kim Kjoeller, vicepresidente esecutivo.

In precedenza, FB825 ha ottenuto designazione di farmaco orfano da parte della Fda per la sindrome delle Iper-IgE.

Lo scorso dicembre, LEO Pharma ha dichiarato che il farmaco sperimentale tralokinumab ha centrato tutti gli endpoint primari e secondari in tre studi di Fase III per il trattamento della dermatite atopica da moderata a grave negli adulti. L’amministratore delegato Catherine Mazzacco a febbraio aveva anticipato che sono previste “presto” applicazioni commerciali per il farmaco, un anticorpo monoclonale IgG4 completamente umano, che funziona neutralizzando la citochina IL-13, in Europa, Giappone e Stati Uniti.