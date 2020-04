Roberto Di Costanzo lancia corsi online di ritratto

L’artista Roberto Di Costanzo riparte dal Bello con i suoi corsi online di ritratto dalla sua residenza nel cuore di Monteverde Vecchio

Nella sua residenza nel cuore di Monteverde Vecchio, con un affaccio mozzafiato nel verde, l’artista Roberto Di Costanzo ha ricreato un vero e proprio Atelier, continuando la sua missione artistica di diffusione di arte e bellezza, in questo particolare momento, necessariamente a distanza.

Momentaneamente sospese le attività nell’Atelier di Via Giulia 111, dove sono rimaste esposte le opere dedicate all’architettura, il maestro ha deciso di impegnare la sua quarantena in corsi online di ritratto, che vedono la partecipazione di un variegato pubblico internazionale, proveniente da tutta Europa, affinchè in questo momento di “fermo”, di riflessione, le persone possano avvicinarsi alla tecnica del ritratto, anche a distanza.

Si parte dallo studio del volto, nelle sue molteplici declinazioni, per poi passare allo sviluppo anatomico, al dettaglio anatomico e, naturalmente, alla teoria del chiaro-scuro, attraverso lo studio dei grandi maestri del Rinascimento italiano, a cui l’artista fa sempre riferimento.

Varie le tecniche pittoriche utilizzate nei corsi online: si parte dalla tecnica mista, al pastello, mentre per il disegno si predilige l’utilizzo dell’inchiostro, della sanguigna, del carboncino e della grafite.

La casa Atelier è stata appositamente riallestita con opere di grande formato e con oggetti pregevoli di antiquariato, ricreando un’atmosfera nostalgica, ma al tempo stesso intima, che ha già fatto da cornice a molteplici ritratti dal vivo, soprattutto opere di nudo.

Attraverso i corsi di ritratto online internazionali, l’artista Roberto Di Costanzo si propone di educare al bello e di creare una sinergia profonda, scaturente dai singoli individui e dai percorsi artistici di ognuno, una “mission” impegnativa ma, sicuramente, più sfidante e più ampia rispetto a quella del corso classico in Atelier.

Nell’intimità della sua casa Atelier, in questi giorni, il maestro Roberto Di Costanzo, sta inoltre realizzando delle opere ispirate al momento che stiamo vivendo, che saranno poi oggetto di una mostra personale post pandemia.

Per tutte le info sui corsi di ritratto online:

via mail: info@robertodicostanzo.it

Messaggi su Facebook: https://www.facebook.com/robertodicostanzoatelier

DM su Instagram: https://www.instagram.com/roberto_di_costanzo__atelier/

Brevi cenni biografici di Roberto Di Costanzo:

Una carriera artistica quella del Di Costanzo che lo ha portato ad esporre le sue opere in prestigiose gallerie e luoghi istituzionali italiani ed esteri, quali l’Espace Cardin di Parigi, su invito del Maestro Pierre Cardin (Patrocinio dell’Ambasciata Italiana), l’esposizione presso la Casa dell’Architettura di Roma (Patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Roma), l’esposizione presso l’Istituto di Cultura Francese Centre Saint-Louis (con l’autorevole Patrocinio sia dell’Ambasciata Italiana presso la Santa Sede sia del maestro Pierre Cardin), e alla 71sima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia durante la quale rende omaggio a Federico Fellini con una serie di illustrazioni a china ispirate ai suoi film.

Ha presentato i suoi numerosi libri illustrati al Salon du livre di Le Mans, al Salon du livre di Parigi, alla Fiera dell’editoria di Roma e al Salone del libro di Torino, collabora come illustratore per numerose case editrici italiane ed estere, tra le quali Editions Nomades.

Le sue opere figurano in collezioni private e nelle gallerie Galerie de La Sabliere (Parigi), 28 Piazza di Pietra (Roma), Maiocchi 15 (Milano).

Ad oggi, inoltre, è docente presso l’Accademia Italiana di Roma di “Iconografia e disegno anatomico” e “Disegno dell’architettura”, presso l’Accademia del Lusso di Roma di “Storia del costume”, presso la RUFA di “nudo artistico”. Conduce workshop e seminari di landscapes drawings in Italia e all’estero. Da ottobre 2019 ha aperto il suo atelier d’arte nel cuore di Via Giulia a Roma

Tra le sue ultime mostre personali ricordiamo:

2019 “Carnet de voyage Roma – Milano – Parigi” Roberto Di Costanzo Atelier (Roma, Italia)

2019 “Arcadia – Storie di trionfi a corte” SpazioCima (Roma, Italia)

2018 “Discours d’Amour” presso Galleria 28 Piazza di Pietra (Roma, Italia)

2018 “Rome rencontre Paris” presso Galerie de la Sablière (Parigi, Francia)

2018 “Tributo a Milano” presso Galleria Maiocchi15 (Milano, Italia)

2017 “Doppio Senso” con il maestro Ettore Greco presso SpazioCima (Roma, Italia)

2017 “Tributo a Roma” presso Teatro Sala Umberto (Roma, Italia)

2017 “Human Landscape” presso Galleria 28 Piazza di Pietra (Roma, Italia)

2017 “La mia isola” presso le Terrazze di Eolo (Stromboli, Italia)

2017 “Gatsby in Rome” presso Gatsby Cafe (Roma, Italia)

2017 “Roma Amor” presso P&G Events Via Margutta (Roma, Italia)