Mauro Biagini pubblica “La ragazza del Club 27”

Lo scrittore genovese Mauro Biagini torna con “La ragazza del Club 27”, in vendita nelle migliori librerie di tutta Italia e store digitali

Le appassionanti indagini della magliaia Delia tornano in libreria con “LA RAGAZZA DEL CLUB 27”, il nuovo, avvincente giallo dello scrittore Mauro Biagini, edito da Fratelli Frilli Editori.

Marianeve, detta Neve, è la pecora nera dell’importante famiglia meneghina dei Morigi, residente nella lussuosa Torre Rasini, di Porta Venezia. Un nome quasi beffardo quello di Neve, data anche la sua dipendenza da cocaina; un carattere ribelle e tanti tatuaggi, fra i quali un teschio con sopra la scritta The 27 Club, che si rifà al celebre elenco di artisti: Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse e altri, morti tutti a 27 anni. Anche Neve sta per compierne 27 e questo fa temere il peggio.

Non ha amici, se non un cucciolo di bulldog e Delia: la vecchia magliaia di Porta Venezia sempre pronta ad aiutare il prossimo e offrire calore umano a chi ne ha bisogno. Una notte di luglio, però, accade qualcosa di tragico. Diana Morigi, madre di Neve, viene ritrovata morta nel parco; sul corpo ferite da coltellate. I sospetti cadono subito sulla figlia, con cui ha sempre avuto un rapporto difficile, ma le indagini del commissario Attilio Masini, uomo di acuta sensibilità, portano a galla segreti e vizi inconfessabili della famiglia Morigi e delle sue conoscenze. Tutti sembrano avere un movente per quest’omicidio, a cui ne segue inaspettatamente un altro, che complica ulteriormente la vicenda e allontana la soluzione del caso. Solo la magliaia Delia, con il suo infallibile fiuto, riuscirà a scoprire spaventose verità che daranno una svolta definitiva alle indagini.

In questo libro, Mauro Biagini, dopo “Il rumeno di Porta Venezia”, torna a dare vita al personaggio della magliaia Delia: un’anziana donna tanto bizzarra quanto buona d’animo, con un innegabile talento per risolvere misteri. Proprio questo lato umano della protagonista, che si muove nei luoghi reali del vivace quartiere milanese di Porta Venezia dove lo stesso autore vive, è la chiave vincente di LA RAGAZZA DEL CLUB 27; un thriller che non manca di sorprendere e allo stesso tempo va dritto al cuore e ai sentimenti dei lettori.

LA RAGAZZA DEL CLUB 27, Fratelli Frilli Editori, è in vendita nelle migliori librerie di tutta Italia e store digitali al prezzo di € 14,90

Biografia

Mauro Biagini nasce a Genova, città in cui compie la sua formazione scolastica e consegue la laurea in Lettere Moderne. Subito dopo gli studi, si trasferisce a Milano, andando ad abitare nel quartiere di Porta Venezia, dove ambienterà le vicende letterarie della vecchia magliaia Delia. Creativo pubblicitario, è autore di popolari spot televisivi realizzati per importanti brand italiani e internazionali, tra i quali Averna, Mercedes-Benz e Fastweb; insegna Copywriting all’ACME (Accademia di Belle Arti Europea dei Media) ed è consulente di Comunicazione per varie aziende. Oltre a questo, conduce il programma radiofonico Stonewall, in onda settimanalmente su onBooX Radio.

Per quanto riguarda la carriera di scrittore, Biagini ha pubblicato “Marcantonio detto Toni” (Robin Edizioni, realizzato in coppia con Silvia Colombini), “Soprattutto viole” (goWare), “Il rumeno di Porta Venezia” (Fratelli Frilli Editori) e numerosi racconti inseriti in antologie, tra le quali “44 gatti in noir” e “Tutti i sapori del noir” (Fratelli Frilli Editori).