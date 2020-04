One More Pictures lancia la piattaforma Posso.it

POSSO.IT‘ piattaforma digitale ideata da One More Pictures e realizzata da Direct2Brain in collaborazione con Rai Com, è online. Tutti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), possono mettere a disposizione, gratuitamente, le proprie competenze, abilità, parola, saper fare concreto, una piccola parte del proprio tempo. La tecnologia aiuta a colmare la distanza fisica, in questo momento obbligata, e avvicina le persone che vogliono usare il tempo anche per rendersi utili, in uno qualunque dei milioni di modi possibili.

“In tempi tanto difficili per tutti, ho voluto mettere in pratica un’idea semplice, iniziando da me stessa: ho reso disponibile la nostra competenza in campo digitale e produttivo accumulata in anni di esperienza“, ha spiegato Manuela Cacciamani, produttrice di One More Pictures e ideatrice del progetto. “Sono profondamente convinta che l’innovazione può migliorare la vita, anche delle persone meno tecnologiche, aiutando a combattere il senso di inutilità e lo sconforto che ogni tanto ci assale tutti. Una comunità digitale attiva e positiva– ha continuato Cacciaman- mette in moto le energie di oggi e inizia a costruire il mondo che troveremo dopo l’emergenza, facendo leva sui valori fondanti di una società solidale e sui talenti degli italiani. Aiutare gli altri ci fa sentire meglio“.