Modern Family: si pensa a uno spin-off

Modern Family saluta i fan con l’undicesima stagione ma la fine della sitcom potrebbe non essere un addio: si pensa a uno spin-off

L’undicesima stagione di Modern Family saluta i fan. Dopo aver appassionato milioni di telespettatori, la sitcom statunitense creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan per il network americano ABC termina il suo lunghissimo viaggio durato 11 stagioni e 250 puntate.

Non tutte le serie riescono a creare un rapporto intimo con i telespettatori, ma Modern Family ci è riuscita alla grande.

I creatori e il cast sono stati capaci di raccontare le vicende di una famiglia allargata -composta da tre nuclei legati tra loro che non corrisponde ai canoni tradizionali – con leggerezza, profondità e, perché no, con dolcezza e affetto. La sitcom offre un ritratto di una famiglia occidentale contemporanea, in continua trasformazione, in cui si esalta e si promuove la diversità. I personaggi, infatti, presentano caratteristiche caratteriali, sessuali, etniche e culturali diverse. Non a caso ‘Modern Family’ si è aggiudicata per cinque anni di fila un Premio Emmy per la Miglior Serie TV Comedy.

Inutile dire che questa serie ha lasciato un grande vuoto in tutti i fan e negli interpreti della sitcom, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). “Sembrava di stare ad un lungo funerale e, al tempo stesso, ad una laurea. C’era molta emozione“, ha detto Jesse Tyler Ferguson, che nella serie interpreta Mitchell Pritchett. Un’emozione condivisa anche da Julie Bowen, interprete di Claire Dunphy: “L’atmosfera era un po’ quella del Carnevale, ed è stato difficile portare a termine il lavoro. Ma allo stesso tempo eravamo consapevoli che questo non era solo lo show degli attori ma di tutti quanti“.

IN ARRIVO UNO SPIN-OFF?

Forse l’undicesima stagione di Modern Family non sarà un addio ma solo un arrivederci. Il co-creatore della serie Christopher Lloyd ha dichiarato ai microfoni di Hollywood Reporter che “è invitante pensare a come potrebbe essere uno spin-off. Abbiamo discusso su questo, vedremo se succederà. Ma se questo accadrà deve essere qualcosa di bello perché ci sarebbe il difficile confronto con Modern Family. Non vogliamo fare una serie solo perché vogliamo mantenere in vita una cosa o perché ci manca. Ne riparleremo“.