Galleria Salamon: la mostra online è di beneficenza

La Galleria Salamon ha allestito una mostra online e parte delle vendite finirà in beneficienza a favore dell’Ospedale Fiera Milano

La Galleria Salamon di Milano offre il proprio contributo alla lotta contro il Coronavirus (COVID.19), aiutando l’Ospedale Fiera Milano, costruito in tempi record da persone eccezionali per ospitare 200 malati di COVID-19 in terapia intensiva.

Matteo Salamon, titolare della galleria, ha pertanto allestito una mostra online selezionando 20 disegni antichi, proponendoli in vendita a prezzi scontati e destinando il 20% dell’incasso di ciascuna opera all’Ospedale Fiera Milano. La Galleria invierà copia della ricevuta della donazione a ciascun acquirente.

Il catalogo delle opere è consultabile al sito della Galleria: www.salamongallery.com.

Opere Scelte:

– Un gruppo di cinque “Capolettera” databili alla fine del Duecento, del Maestro dei Corali di San Domenico in Gubbio;

-Bernardino Luini è l’autore di due disegni, segnaliamo in particolare lo “Studio di Figura Maschile”, eseguito con pochi e vibranti segni di penna e inchiostro bruno;

– Giovanni Maria Viani, artista bolognese del Settecento, è l’artista che ha eseguito il dolcissimo “Ritratto di un Retriever”, una delle razze canine da sempre nel cuore di chi ama il miglior amico dell’uomo;

– Giovanni Migliara infine è il maestro lombardo che ha dipinto, a penna, pennello e inchiostro seppia, la bellissima “Veduta di Largo Augusto a Milano”.

Galleria Salamon, Palazzo Cicogna, I°.com piano, via San Damiano 2, 20122 Milano