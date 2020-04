Il video del cane con i denti finti fa impazzire il web

Il video del cane con i denti finti è diventato virale: l’esemplare di yorkshire ha strappato una risata a migliaia di persone

Ben Campbell si è comprato un paio di denti finti per divertirsi in quarantena con qualche selfie. Non poteva immaginare che il suo cane avrebbe reso tutto ancora più esilarante.

Thomas, il suo yorkshire, ha colto il momento giusto per rubare i denti finti, lasciati incustoditi. Ma piuttosto che frantumarli in mille pezzi ha deciso di… indossarli!

Per una fortuita coincidenza, infatti, la dentiera è finita in posizione perfetta!

Il video del cane, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), in pochi attimi è diventato virale e ha strappato una risata a migliaia di persone.