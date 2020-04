Lady Gaga organizza concerto di beneficenza virtuale

Lady Gaga organizza per il 18 aprile un mega concerto di beneficenza virtuale. Si uniranno a lei tanti artisti: da Billie Elish ad Andrea Bocelli ed Elton John

“One World: Together at home”. Un unico mondo: insieme a casa. È questo il nome del concerto di beneficenza che il 18 aprile vedrà le star di tutto il mondo esibirsi su un unico palco virtuale. Uniti ma a distanza. Ad organizzarlo Lady Gaga con l’intento di raccogliere fondi per l’emergenza Coronavirus. I proventi raccolti andranno, infatti, al Covid-19 Response Fund, della Fondazione delle Nazioni Unite per celebrare gli operatori sanitari di tutto il mondo.

I performer che si esibiranno online

Il concerto, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sarà trasmesso su ABC, CBS e NBC, oltre che in streaming online. L’evento sarà condotto da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert.

A esibirsi da casa propria la stessa Lady Gaga, J Balvin, Alanis Morrissette, Chris Martin, Billie Eilish e il fratello Finneas, Elton John, John Legend. E ancora Stevie Wonder, Lizzo, Paul McCartney, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, Keith Urban, Billie Joe Armstrong dei Green Day e Lang Lang. Si collegherà al mega concerto di beneficenza di Lady Gaga anche il nostro Andrea Bocelli.