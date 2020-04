In Giappone Bruce Willis diventa Doraemon per lo spot della nuova rete 5G. L’attore hollywoodiano si trasforma in un gatto robot tutto da ridere

Chi meglio di un gatto robot del futuro per sponsorizzare la nuova rete 5G in Giappone? In uno spot surreale, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la compagnia telefonica Softbank ha ingaggiato Bruce Willis per diventare niente di meno che Doraemon!

L’attore hollywoodiano irrompe in casa della famiglia Softbank asserendo di essere Doraemon e che il 5G non è altro che uno dei suoi futuristici chusky. Alla fine tira fuori dal suo gattopone il kopter, il famoso gadget a elica. Una volta compiuta la sua missione, Bruce Willis nei panni di Doraemon vola via.

In passato, anche Jean Reno aveva vestito i panni di Doraemon per una serie di spot Toyota del 2012.