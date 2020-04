Coronavirus: come affrontare la convivenza forzata

Nella situazione attuale che si sta vivendo, nelle famiglie potrebbero aumentare liti, conflitti tra fratelli, tra figli e genitori. Questa è una situazione inconsueta: genitori che lavorano da casa, i ragazzi impegnati con la didattica a distanza, i bambini che giocano e che hanno bisogno di attenzioni.

Convivenza forzata: come mantenere gli equilibri in famiglia

Gli equilibri possono diventare precari perché non si è abituati a tutto ciò. Come gestire quindi gli spazi domestici? Essendo disabituati alla reciproca e costante presenza, ci si trova costretti a stabilire regole e routine che diano respiro a tutti i conviventi. Per favorire tutto questo si potrebbe stabilire e condividire in famiglia un piano giornaliero delle attività in modo da non interferire con gli impegni altrui e per avere la possibilità di svolgere le proprie cose con più serenità e rispetto reciproco.

Inoltre, potrebbe essere utile utilizzare alcune stanze stabilendo dei turni per avere riservatezza e ridurre al minimo lo stress. Approfittando dell’evidente stato di sospensione, potrebbe essere il momento giusto per comunicare i propri bisogni a chi ci sta accanto, esplorare le emozioni che solitamente tocchiamo di meno e condividerle con l’altro per creare e costruire un modo nuovo di stare insieme. Di primo impatto, potrebbe sembrare complesso tutto ciò, ma invece questo è proprio il momento giusto per imparare a comunicare e ad esprimere i propri bisogni perchè, trovandoci tutti nella stessa identica situazione, ci si può capire di più, ci si può sentire più vicini mettendosi più facilmente nei panni dell’altro.