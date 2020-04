Come ti trasformo il piccolo imprenditore in esperto digitale, a Firenze ci pensa Manifattura Tabacchi

Il centro culturale fiorentino Manifattura Tabacchi organizza un corso online gratuito di formazione digitale rivolto a piccole realtà commerciali della zona, per essere pronti a ripartire sfruttando le potenzialità degli strumenti digitali

Dopo aver creato il palinsesto multimediale Home Edition, dando così continuità alle iniziative culturali dedicate ad arte, design, green thinking, musica e molto altro, Manifattura Tabacchi trasforma la piazza di quartiere in un’agorà digitale di relazione e scambio, una piattaforma di racconto del vicinato, di Firenze e dell’inedita trasformazione che sta vivendo.

Nasce Manifattura Tabacchi Social District, un progetto che permette ai residenti e alle realtà che compongono il tessuto micro-imprenditoriale intorno a Manifattura – che si estende ai quartieri di Novoli, San Iacopino e Isolotto – di incontrarsi, conoscersi e dare vita a una nuova forma di socialità. Grazie a Social District sarà possibile anche condividere esperienze e competenze attraverso un programma di formazione gratuita. Un’opportunità – quella offerta da Manifattura – in un contesto di chiusura forzata, per aggiornarsi ed essere pronti a ripartire sfruttando le potenzialità degli strumenti digitali.

“Dal momento della riapertura, Manifattura Tabacchi si è proposta come luogo di ispirazione e promozione culturale, aperto allo scambio con il quartiere e la città, con una chiara vocazione internazionale. In attesa di tornare a incontrarci di persona, la programmazione delle iniziative prosegue sulla nostra piattaforma digitale e continua a svolgere un ruolo attivo nella produzione di contenuti originali e sperimentali per cui si è fatta conoscere”, afferma Michelangelo Giombini, Head of product development Manifattura Tabacchi

In un momento in cui i balconi, le social street e i condomini diventano luoghi dove riscoprire l’arte di socializzare, Manifattura Tabacchi accoglie i ‘vicini di casa’ sui propri canali digitali, che diventano così piattaforma di condivisione, conoscenza e interazione tra i residenti e le realtà di aggregazione che si trovano nella zona in cui vivono. Un vero e proprio affaccio condominiale digitale dove potersi incontrare, raccontare la propria attività e storia attraverso nuovi contenuti multimediali e presentare iniziative – come laboratori o corsi – virtuali.

Manifattura Tabacchi si trasforma così in megafono di un quartiere attivo e in espansione, facendosi vetrina e amplificatore della vita commerciale e comunitaria, alimentando una piattaforma di crescita.

A chi è rivolto il progetto e come si articola

L’iniziativa è aperta a tutte quelle realtà micro-imprenditoriali che operano nel tessuto urbano intorno a Manifattura che hanno voglia di reinventarsi e utilizzare nuovi canali di comunicazione per raccontarsi e farsi conoscere, creando relazioni digitali con il vicinato.

Fino a domenica 19 aprile è possibile inviare la domanda di partecipazione a info@manifatturatabacchi.com. Dopo una prima fase conoscitiva degli iscritti – ai quali verrà chiesta una panoramica sulla dotazione e sull’utilizzo di strumenti di comunicazione digitali – si passa alla fase di formazione gratuita.

Nell’arco di due settimane i partecipanti al progetto avranno l’occasione di seguire webinar realizzati ad hoc da un pool di professionisti del settore digital messo in campo da Manifattura Tabacchi – che presenteranno in anteprima il corso sulla pagina Facebook di Manifattura giovedì 16 alle ore 14:00.

Durante gli incontri online, i fruitori riceveranno informazioni pratiche su come utilizzare al meglio i canali social per promuovere la propria attività commerciale e per sfruttarli come strumenti essenziali di relazione, informazione e dialogo con i propri clienti da usare nella quotidianità e, a maggior ragione, in circostanze eccezionali come l’attuale chiusura forzata legata all’emergenza Covid-19.

Tra i temi affrontati nel percorso formativo: funzionalità e potenzialità dei social media, consigli per uno storytelling efficace e tecniche per imparare a realizzare foto e video di qualità con uno smartphone – così da raccontarsi al meglio.

Segue la fase di restituzione, dove le idee realizzate dai partecipanti vengono inviate a Manifattura Tabacchi per poterle condividere sui propri canali digitali, amplificando la portata comunicativa dei singoli soggetti e proponendosi come autrice di un processo virtuoso a sostegno all’economia locale messa oggi in crisi dal contesto di distanziamento sociale.

I contenuti realizzati grazie al progetto Social District verranno pubblicati anche in un gruppo Facebook dedicato al quartiere, che nascerà seguendo le logiche delle social streets, dove i residenti saranno invitati ad iscriversi e potranno rivivere il vicinato e la propria città come una vera piazza digitale, per scambiarsi informazioni e coinvolgere gli utenti attraverso le varie attività proposte.

Per partecipare:

www.manifatturatabacchi.com/live/social-district/ | info@manifatturatabacchi.com

www.manifatturatabacchi.com