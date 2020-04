CirqueConnect: il Cirque du Soleil è sul web

à

Spinto dal desiderio di rimanere in contatto durante questo periodo di distanziamento sociale, ilinvita i suoi fan a CirqueConnect, il nuovo hub di contenuti digitali in cui tutti potranno godere dei momenti più belli dei famosi show, grazie a degli appuntamenti settimanali da 60 minuti. Il nuovo hub è un portale di intrattenimento di alta qualitper tutti gli spettatori, che potranno finalmente immergersi nel magico mondo del Cirque du Soleil direttamente dalle proprie abitazioni, in ottemperanza alle disposizioni governative contro il diffondersi del virus COVID-19, che hanno sospeso le esibizioni pubbliche di intrattenimento dal vivo in tutto il mondo.