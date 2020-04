Da JiffPom a Nala Cat: i 10 pet influencer più pagati

Da JiffPom a Nala Cat, ecco i 10 pet influencer più pagati di Instagram. In testa un guadagno stimato di 45mila dollari per post

Se hai un animale da compagnia, aprigli un account su Instagram: potrebbe fruttarti migliaia di euro. Anche i nostri amici a quattro zampe, come gli esseri umani, possono diventare influencer, pagati per promuovere i marchi e i prodotti più alla moda. Ma quanto guadagnano i profili “pelosi” dei pet influencer più seguiti, si domanda la Dire Giovani (www.diregiovani.it)?

GuarantorLoans.com ha stilato la top ten dei pet influencer di Instagram, che classifica le celebrità animali in base ai loro guadagni stimati.

JiffPom: guadagno stimato 45mila dollari per post

Con 10 milioni di follower su Instagram, Jiff è un piccolo cucciolo di Pomerania che viene descritto sul suo canale YouTube come “l’animale più famoso del mondo”.

Non solo Jiff è tre volte detentore del Guinness World Record, ma ha anche avuto partnership con marchi del calibro di TikTok, Target e Banana Republic ed è persino apparso in un video musicale di Katy Perry.

Nala Cat: guadagno stimato 19,8 mila dollari per post

Il gatto più redditizio di Instagram è Nala, che vanta anche la sua linea di cibo.

Adorabile soriano con occhi incredibilmente rotondi, Nala è stata salvata da un rifugio dal suo proprietario quando era solo una gattina e ora intrattiene i suoi 4,4 milioni di follower con gli aggiornamenti della sua vita quotidiana.

Doug the Pug: guadagno stimato 17,7 mila dollari per post

Tutti adorano i carlini, con i loro grandi occhi e la pelle “rugosa”, ma il più famoso di tutti è Doug.

Doug ha 3,9 milioni di follower e ha anche fatto amicizia con diverse celebrità come Billie Eilish, Ed Sheeran, Justin Bieber e altre.

Nella sua città natale di Nashville, nel Tennesse, il sindaco ha persino dichiarato il 20 maggio come “Doug the Pug Day”!

Juniper the Fox: guadagno stimato 13,54 mila dollari per post

Juniper è l’unica volpe ad entrare nella top ten. La volpe rossa nordamericana vive in una casa piena di animali, dopo essere stata salvata da un allevamento di animali da pelliccia. Oltre a Instagram, ha una sua pagina Facebook, un profilo Twitter, un sito internet con tanto di store e un libro dedicato.

Maru Taro: guadagno stimato 11,72 mila dollari per post

Maru è uno Shiba Inu che vive in Giappone con 2,5 milioni di follower su Instagram.

Questo dolcissimo cane ha anche un proprio negozio online, dove i fan possono acquistare magliette, borse, cuscini e custodie per telefoni con il suo logo.

Tucker Budzyn: guadagno stimato 10,74 mila dollari per post

Tucker è un bellissimo Golden Retriever che vanta 2,4 milioni di follower su Instagram e 1,8 milioni di iscritti su YouTube.

Tra i suoi follower di Instagram anche la star di Harry Potter Tom Felton, interprete di Draco Malfoy.

Smoothie the Cat: guadagno stimato 10,22 mila dollari per post

Regina di morbidezza, top model felina senza rivali su Instagram con 2,2 milioni di follower. Smoothie, adorabile British Longhair, è stata eletta gatta più fotogenica del mondo.

La sua popolarità non ha confini: basta pensare che a Auckland, in Nuova Zelanda, le è stato dedicato un murale.

Bulldog Blogger: guadagno stimato 9,94 mila dollari per post

Con 2,1 milioni di follower su Instagram, questo bulldog vive in Russia, dove ha sponsorizzato diversi prodotti. Su Instagram è consosciuto per il suo lato fashion: regolarmente indossa costumi carini, vestendosi come un soldato, una principessa o un unicorno.

Tuna: guadagno stimato 9,78 mila dollari

Non sarà certo la classica bellezza canina, ma in simpatia Tuna non lo batte nessuno. E lo possono confermare i suoi 2,1 milioni di follower.

Diversi anni fa, è stato trovato abbandonato sul ciglio della strada a San Diego. Grazie alla sua mamma umana ha trovato una casa e tanto amore.

Loki the Wolfdog: guadagno stimato 9,52 mila dollari

Loki è una cane lupo giramondo, seguito da 2 milioni di follower su Instagram.

Il cane ha anche avuto collaborazioni con Mercedes e GoPro.

Il proprietario di Loki, Kelly Lund, ha lasciato il lavoro nel 2013 per gestire l’account del cane a tempo pieno.