Da Black Widow a Indiana Jones 5: quando usciranno

Da Black Widow a Indiana Jones 5: ecco le nuove date di uscita. I debutti sul grande schermo sono stati riprogrammati tra il 2020 e il 2021

L’emergenza sanitaria per il Coronavirus sta continuando a cancellare e a posticipare festival cinematografici e le uscite dei film sul grande schermo. O addirittura costringere le major ha saltare il debutto al cinema e rendere disponibile una pellicola in digitale, come nel caso di ‘Tornare a vincere‘ della Warner Bros con protagonista il premio Oscar Ben Affleck.

Da Black Widow a Indiana Jones 5: ecco le nuove date di uscita

2020

Come si legge su Variety, riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ‘Mulan‘ uscirà al cinema il 24 luglio 2020. È Niki Caro a firmare la rivisitazione in chiave live action del classico d’animazione Disney del 1998 che racconta le gesta della leggendaria guerriera cinese, che nel film è interpretata da Yifei Liu.

Il 16 ottobre 2020 arriverà al cinema ‘The French Dispatch’ di Wes Anderson, che ha definito il suo decimo film “una lettera d’amore per i giornalisti“. Il film vede tra i protagonisti Bill Murray, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Owen Wilson e Tilda Swinton.

‘Black Widow‘ uscirà il 6 novembre 2020. La pellicola del Marvel Cinematic Universe (MCU) è dedicata al personaggio di Natasha Romanoff/Vedova Nera, interpretato dalla rossa ed esplosiva Scarlett Johansson.

2021

Il 12 febbraio 2021 arriverà al cinema ‘The Eternals‘ (‘Gli Eterni’), il nuovo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La pellicola è diretta da diretto da Chloe Zhao e vede tra i protagonisti Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry e Salma Hayek.

Il 7 maggio 2021 arriva ‘Shang-Chi and e la leggenda dei dieci anelli‘. Il nuovo film del MCU è diretto da David Callaham.

Il 20 luglio 2021 arriverà ‘Jungle Cruise‘. Diretto da Jaume Collet-Serra, nel film -ispirato all’omonima storica attrazione di Disneyland(in California) – Dwayne Johnson veste i panni di Frank Wolff, il carismatico capitano di un battello fluviale, Emily Blunt, invece, è la dottoressa Lily Houghton, una esploratrice alle prese con una missione di ricerca.

Il 5 novembre 2021 arriverà Doctor Starger 2. Si tratta del secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. La pellicola fa parte della Fase 4 del MCU.

2022

Il 18 febbraio 2022 uscirà al cinema ‘Thor – Love and Thunder‘. E’ Taika Waititi, regista dell’acclamatissimo Jojo Rabbit, a dirigere le nuove avventure di Thor, dio del tuono, interpretato da Chris Hemsworth.

Il 6 maggio 2022 arriverà ‘Black Panther 2‘, il sequel del film con protagonista Chadwick Boseman nei panni di Pantera Nera.

L’8 luglio 2022 vedremo finalmente ‘Captain Marvel 2‘, l’atteso sequel della supereroina Carol Danvers, interpretata da Brie Larson.

Il 29 luglio 2022 andremo all’avventura in ‘Indiana Jones 5‘. Diretto da James Mangold, nel film vedremo nuovamente Harrison Ford nel ruolo dell’indimenticabile archeologo.

Le date sono relative alle uscite al cinema nella sale degli Stati Uniti. Per il momento, nessuna variazione per il film della Pixar ‘Soul‘, che uscirà il 19 giugno, e per il remake di West Side Story, che arriverà il 18 dicembre.