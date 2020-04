Benedetta Rossi risponde agli insulti sui social

Benedetta Rossi nella rete degli haters risponde a tono agli insulti ricevuti sui social. La food blogger ha usato toni piccati e non tutti hanno apprezzato la sua schiettezza

È la mamma che tutti vorremmo, il prototipo della casalinga perfetta: Benedetta Rossi ha spopolato sui social, e ora anche in tv, grazie ai suoi tutorial culinari che propongono ricette sia semplici che elaborate, ma alla portata di tutti.

Gli italiani e soprattutto le italiane la adorano per la sua freschezza, la sua schiettezza. Un pollice in alto e il motto “Fatto in casa per voi” conclude ogni video. Ma questa volta, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), un pollice verso gli è andato di traverso.

Sì, anche Benedetta Rossi è finita nella rete degli haters. In particolare di uno che, con parole dure, l’ha insultata gratuitamente sui social dandole della “cessa” e della “cretina”. Benedetta non ci sta e risponde a tono: “Non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB…Alla faccia del c***o a me sembra un ritrovo di bulli frustrati …comunque stacce fratè…il cretino sei tu“.

In pochissimo tempo è diventata l’eroina dei social per alcuni, mentre per altri il commento è parso alquanto esagerato: “Minchia Benedetta lo hai steso come una frolla ps tvb grazie per le ricette“, scrive un utente.

“Non si può piacere a tutti Benny. Non ti seguo, perché onestamente di sentire enne ricette e le tue ricette, sono stufa. Gli insulti non sono mai giustificati, infatti non rispondo e blocco direttamente l’interlocutore, segnalando il commento. È più semplice che erigersi a prof.“, si legge in un commento.

“No vabè, ADORO. Non ti ho mai seguita in tv, ma da oggi sono fan numero uno. Insegnaci ad asfaltare i nostri hater“, “Lo hai farcito come un’oliva ascolana”.

“Interessante lei. Prima lamenta di essere definita “cretina” da chi non la conosce e poi definisce “cretino” e “frustrati” chi non conosce. Grazie per averci tolto ogni dubbio“, è il commento di un internauta. “Non mi aspettavo parole così scurrili da parte sua, detto ciò sarà mia premura avvisare mia nonna della persona volgare che lei è, come Gerry Scotti. Arrivederci cara“, gli fa eco un altro utente.