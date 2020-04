Pasquetta con Cristina D’Avena live su Facebook

Pasquetta con Cristina D’Avena che canta live sulla pagina Facebook di Skipper: il concerto fa parte della campagna di Zuegg Stay Thirsty, stay a casa

Programmi per Pasquetta? Quest’anno le restrizioni governative ci vietano di uscire e festeggiare insieme all’aperto (tanto avrebbe comunque piovuto), ma niente paura: a farci sentire meno soli ci pensa Skipper, il brand di succhi di frutta del Gruppo Zuegg, che per il prossimo lunedì, ha deciso di organizzare un evento speciale dedicato a tutte le persone isolate, invitandole così a rispettare la regola #iorestoacasa.

Lunedì 13 aprile, a partire dalle ore 16:00 fino alle 17:30, in diretta sulla pagina Facebook di Skipper, la regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena, ci farà riscoprire il gusto dell’infanzia con un vero e proprio concerto in live streaming. Da “Occhi di gatto” a “Kiss me Licia”, sarà l’occasione per fare il carico di buonumore e trascorrere una Pasquetta distanti ma allo stesso tempo insieme, cantando le canzoni che fanno da colonna sonora ai ricordi della nostra infanzia.

L'iniziativa del brand per Pasquetta si inserisce all'interno di una campagna di comunicazione integrata più ampia Stay Thirsty, stay a casa, che ha l'obiettivo di tener compagnia a tutte le persone costrette a casa, colmando quei vuoti e "skippando" quei momenti di noia spesso frequenti in questo delicato momento in cui i giorni sembrano tutti uguali. Il progetto, infatti, ha previsto attività interattive come le lezioni di yoga in diretta live sul profilo Instagram di Skipper, nonché il coinvolgimento di altri noti e simpatici personaggi e webstars nei prossimi giorni.