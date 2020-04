Maluma torna con il nuovo singolo “Que Chimba” e lancia una challenge ai suoi fan con un video a suon di #QueChimbaQuedarseEnCasa

Maluma è tornato. È online il video del suo nuovo singolo “Que chimba”.

“Que Chimba” è una guaracha (genere musicale tipico di Cuba) dal sound elettronico e travolgente prodotta da Victor Cárdenas. Trapelato dai djset di alcuni club colombiani, il brano è diventato subito una hit underground tra i giovani in Colombia. Da qui, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’idea di Maluma di pubblicarlo per accontentare tutti i suoi fans.

Il video

Il video, diretto e prodotto da Maluma insieme al suo direttore creativo e fotografo Tes (Cesar Pimienta), è stato registrato con un telefono cellulare tra febbraio e marzo per le strade di Praga e di Monaco di Baviera, mentre il cantante si trovava in tour in Europa.

La challenge

Per incoraggiare la gente a rimanere a casa in questo periodo così delicato, Maluma e la sua fondazione hanno avviato un’iniziativa di sensibilizzazione sui social attraverso una challenge, #QueChimbaQuedarseEnCasa, in cui invitano i fan a pubblicare un video mostrando come si divertono (rigorosamente da casa) sulle note del nuovo singolo della superstar colombiana.

Il tour

Maluma sarà il 4 settembre al Mediolanum Forum di Milano per l’unica tappa italiana del suo “11:11 World Tour”. I biglietti già acquistati per le precedenti date del 7 e 31 marzo (rinviate alla luce delle disposizioni ministeriali riguardo all’emergenza sanitaria del Covid-19) rimangono validi per la nuova data.

Molte live della tournée europea sono state posticipate a causa della pandemia del Covid-19 e l’artista è dovuto quindi ritornare a casa, a Medellin, dove la sua fondazione “El Arte De Los Sueños” aiuta le famiglie bisognose di Antioquia. Ad oggi, l’associazione ha acquistato e consegnato generi alimentari, ha fatto donazioni significative al sistema sanitario colombiano donando respiratori, uniformi monouso e oltre 10 mila guanti.