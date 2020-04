Hania nei digital Store con il primo Ep

La band capitolina Hania nei digital store con “Al centro di un amore”, il primo Ep: in radio anche il singolo “Emozioni in equilibrio”

Tornano gli Hania dopo il successo radiofonico e promozionale del singolo d’esordio “AL CENTRO DI UN AMORE” che ha già totalizzato quasi 500.000 visualizzazioni e ha dominato per oltre un mese le principali classifiche indipendenti radiofoniche italiane. Il nuovo singolo, “Emozioni in equilibrio” è il primo estratto dall’EP, AL CENTRO DI UN AMORE uscito in tutti i digital store e parla della ricerca di equilibrio che l’uomo compie nella sua esistenza. L’ep presenta la direzione artistica di Gianni Testa ed è stato scritto da Vito Iacoviello con il supporto di Giacomo EVA.

“E’ al superamento delle crisi esistenziali, date da momenti di profonda tristezza e dagli errori commessi, che emergono le rinascite più illuminanti, le gioie più memorabili. Concludiamo che le tensioni sono complementari alle risoluzioni, come due poli che si alternano necessariamente. Ci serve vivere emozioni forti che collidono in un’unica cosa: l’equilibrio”.

Il gruppo di stampo pop/rock degli Hania, è composto dal cantante Vito Iacoviello (già noto per aver partecipato al programma TV, in onda su Canale 5, All Together Now), Michele Kraisky (chitarra), Laura Candela (Basso) e Luca Zamberti (Batteria).

Tra le numerose apparizioni ed i concerti live della band spicca fra tutte la recente esibizione a Sanremo in Piazza Colombo sul prestigioso palco del Nutella Stage, durante il Festival. E’ stato realizzato anche un home video per presentare questa nuova uscita discografica, quello ufficiale uscirà più avanti.

Ecco la tracklist dell’ Ep:

AL CENTRO DI UN AMORE

Autori: Runco Giacomo, Iacoviello Vito Antonio

Compositori: Runco Giacomo, Samuele Casale, Niccolò Coveri, Gaudenzi Giulio

Direzione artistica Gianni Testa, arrangiamenti Matteo Caretto registrata presso Scene Music Studio Roma.

EMOZIONI IN EQUILIBRIO

Autori: Runco Giacomo, Iacoviello Vito Antonio

Compositori: Runco Giacomo, Samuele Casale, Niccolò Coveri, Gaudenzi Giulio

Direzione artistica Gianni Testa, arrangiamenti Matteo Caretto resgistrata presso Secene Music Studio Roma

IO & TE

Autori: Runco Giacomo, Iacoviello Vito Antonio

Compositori: Runco Giacomo, Samuele Casale, Niccolò Coveri, Gaudenzi Giulio

Direzione artistica Gianni Testa, arrangiamenti Matteo Caretto registrata presso Scene Music Studio Roma

CLAUSTROFOBICO

Autori: Giovanni Segreti Bruno, Vito Iacoviello, Gianni Testa, Matteo Caretto

Compositori: Gianni Testa, Vito Iacoviello, Matteo Caretto

La band, al momento sotto contratto con l’etichetta discografica Joseba Publishing, con la direzione artistica di Gianni Testa, sta preparando un nuovo progetto con Giacomo EVA (Amici di Maria, ed autore per Francesco Renga, Dear Jack, ecc.).

“Il rock non è arte, è il modo in cui parla la gente normale.” (Billy Idol)