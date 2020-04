Estrazione Pasqua 100×100 Superenalotto di sabato 11 aprile annullata: i codici vincenti per i 100 premi garantiti da 100mila euro non saranno estratti

A seguito delle disposizioni impartite dall’Agenzia Dogane e Monopoli, in considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica da Coronavirus Covid-19, l‘iniziativa Pasqua 100×100 di SuperEnalotto SuperStar, prevista per il concorso n.44 di sabato 11 aprile 2020, è stata annullata.

Lo rende noto Sisal sulla pagina dedicata all’estrazione dei 100 codici vincenti per i premi garantiti da 100mila euro l’uno.

Pertanto, l’estrazione dei premi speciali previsti dall’iniziativa Pasqua 100×100 non verrà effettuata e, di conseguenza, sono da intendersi annullati i relativi codici di partecipazione all’iniziativa presenti sulle ricevute di gioco già emesse che rimarranno, invece, valide ai fini della partecipazione al Concorso SuperEnalotto n.44 appena lo stesso potrà svolgersi.

Il Superenalotto infatti, così come diversi altri giochi (SiVinceTutto Superenalotto, Eurojackpot, Lotto, estrazione serale collegata del 10eLotto) sono attualmente sospesi come indicato da AAMS.

In particolare per quanto riguarda l’Eurojackpot a seguito delle disposizioni impartite dall’Agenzia Dogane e Monopoli del 24 marzo 2020, tutte le giocate effettuate per il concorso n.ro 13 del 27/03/2020, n.ro 14 del 03/04/2020 e n.ro 15 del 10/04/2020 sono da considerarsi annullate e, pertanto, non parteciperanno all’estrazione di riferimento. Per le stesse, a partire dal 27 aprile 2020, sarà previsto il progressivo rimborso attraverso le modalità che saranno comunicate successivamente sul sito del Concessionario www.eurojackpot.it;

Restano solo il MillionDay (clicca QUI per le estrazioni), il Win for Life e il VinciCasa, tutti in modalità online visto lo stop alla raccolta fisica presso gli esercenti.