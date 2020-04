Come dorme una coppia: la posizione ha un significato

La posizione del sonno può dare importanti informazioni sulla nostra relazione di coppia: dal cucchiaio all’abbraccio delle gambe, ecco il significato

Ognuno di noi predilige una posizione per dormire. Di fianco, supino, con un braccio sotto il cuscino: il modo in cui il nostro corpo si appisola indica spesso gli stati emotivi in cui ci troviamo. Lo stesso accade anche in coppia. Le posizioni del sonno, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), possono dare importanti informazioni sulla nostra relazione con il partner.

Quando dormiamo, il nostro subconscio prende il sopravvento. Per questo, il linguaggio del corpo che usiamo con un partner quando riposiamo può essere un modo estremamente preciso per valutare quello che sta succedendo nella vita di coppia.

(GRAFICA: LittleThings / Maya Borenstein).

IL CUCCHIAIO



Secondo uno studio fatto dalla psicologa di coppia Corrine Sweet, la posizione del “cucchiaio” viene adottata solo nel 18 per cento delle coppie e dimostra una dinamica in cui, “Un partner assume una posizione di protezione sopra l’altro.”

Anche se è dolce, può anche essere “piccante”

E’ una posizione molto vulnerabile ma anche sessuale, e dice: ‘Mi fido di te’.

IL CUCCHIAIO PERDUTO



Le coppie “nuove” tendono ad avere un contatto più fisico a letto, ma una volta che il rapporto matura, la novità di condividere un materasso svanisce.

Il cucchiaio “perduto” è in genere quello a cui arrivano le coppie amanti del “cucchiaio” una volta che la loro relazione matura e ogni individuo vuole tornare a una posizione che produca la migliore qualità del sonno.

Come il cucchiaio, indica fiducia e protezione ma non è così sensuale.

L’INSEGUIMENTO



E’ come il cucchiaio, ma avviene quando una persona è alla ricerca del partner.

Uno dei due si è spostato verso l’altro lato del letto, e l’altro lo sta “inseguendo”.

Questo può significare due cose.

La persona che è inseguita ama e vuole essere inseguita, come una preda da raggiungere.

Oppure la persona che si è ritirata vuole il suo spazio.

IL GROVIGLIO



Questa posizione estremamente intima è ancora più rara del cucchiaio.

Tende ad accadere quando ci sono intense emozioni in gioco (come dopo l’amore) o all’inizio di una relazione romantica.

Alcune coppie la mantengono per tutta la loro relazione, ma non è necessariamente una buona cosa.

Secondo Elizabeth Flynn Campbell, una psicoterapeuta di New York, “[la coppia] potrebbe essere troppo avviluppata, troppo dipendente l’uno dall’altra per dormire distanti”.

IL GROVIGLIO SCIOLTO



Questa posizione inizia con il Groviglio, ma poi si dipana dopo 10 minuti o giù di lì.

Che ci crediate o no, questa posizione è un segno di un rapporto più forte del groviglio.

Eppure solo l’otto per cento delle coppie la adotta.

E’ un compromesso tra l’intimità e l’indipendenza, consente il meglio dei due mondi.

GLI AMANTI LIBERI



Se tu e il tuo partner dormite in direzioni opposte con lo spazio di mezzo – non preoccupatevi!

Questa è in realtà una buona cosa.

Secondo uno studio, le coppie che dormono schiena a schiena senza toccarsi sono connesse e sicure di sé stesse. Questa posizione mostra sia la vicinanza che l’indipendenza di un rapporto.

E’ anche popolare: il 27 per cento delle coppie la preferisce.

IL BACIO DELLE SCHIENE



Se si dorme schiena a schiena, ma ci si tocca con il sedere o con le spalle, anche questa è una buona cosa – ma è anche romantica.

Entrambi i partner sono rilassati e confortevoli l’uno con l’altra.

Questa posizione è più comune tra le coppie più recenti, o quelle che sono state insieme per meno di un anno, piuttosto che a più lungo termine.

LA COCCOLA



Questa posizione dolce, in cui un partner poggia la testa sul petto dell’altro, mentre le gambe si intrecciano, è spesso vista nelle relazioni recenti e di tanto in tanto in quelle riaccese.

Questa è una posizione molto consolidante che crea un senso di protezione.

In questa posizione “coccolosa” c’è un alto livello di fiducia e rafforza il senso di protezione.

L’ABBRACCIO DELLE GAMBE



Se il tuo partner gioca a fare “piedino” con te nel letto, o intreccia le gambe con la tua, vuol dire che ha bisogno di una connessione emotiva o sessuale.

Le gambe aggrovigliate è anche un segno che non potete fare a meno l’uno dell’altra – anche quando dormite.

Significa che le vostre vite si intrecciano, che si lavora in coppia.

STELLA MARINA



Se un partner assume la posizione “stella marina”, quella in cui tende ad occupare tutto il letto, significa che tende ad essere egoista – soprattutto se comincia a spingere l’altro partner fuori dal letto. Indica uno sbilanciamento della coppia, in cui uno dei due partner domina sull’altro. Se questo sta accadendo nel vostro rapporto, è il momento di avere una conversazione onesta.