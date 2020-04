Clima: Cop26 di Glasgow rinviata al 2021

La pandemia di Coronavirus Covid-19 fa slittare la Cop26 di Glasgow: la conferenza delle Nazioni Unite per il contrasto ai cambiamenti climatici si terrà nel 2021

La Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite per il contrasto ai cambiamenti climatici prevista nella citta’ scozzese di Glasgow a novembre, sara’ rinviata al prossimo anno: lo ha annunciato nella serata il governo britannico, sottolineando che la decisione e’ dovuta alla pandemia di Covid-19. Dal 9 al 20 novembre, agli incontri avrebbero dovuto partecipare circa 26.000 delegati.

Come evidenzia il quotidiano britannico The Guardian nella sua edizione online, la Cop26 potrebbe essere l’appuntamento sul clima piu’ significativo dall’Accordo di Parigi del 2015. Nella nota del governo di Londra, come riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), si sottolinea che le nuove date della conferenza, “ospitata dal Regno Unito in partnership con l’Italia”, saranno definite attraverso un nuovo confronto tra le parti”. Alla Cop26 sono collegati due iniziative preparatorie, previste a Milano, la Pre-Cop e la Youth for Climate.