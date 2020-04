Lite tra Johnny Depp e Amber Heard: diffuso l’audio

Il dito mozzato e le urla: l’audio horror svela la lite tra Johnny Depp e Amber Heard che ora rischia grosso per falsificazione di prove

“Non trovo più il dito, non trovo più il dito“. È una cruda verità quella che viene a galla dall’esclusivo audio pubblicato dal Daily Mail che racconta cosa veramente è successo nel 2015 tra Johnny Depp e la compagna di allora Amber Heard. I due, in Australia per le riprese di “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazaar”, hanno una lite furibonda. A pagarne le spese, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è l’attore hollywoodiano, come si sente nella registrazione. Depp riporta una ferita di non poco conto al dito medio della mano destra. Sulla scena il suo medico personale David Kipper e l’infermiera Debbie Lloyd.

L’audio agghiacciante

“Guarda quanto sangue ca***”! Quanto è grande il pezzo di pelle che cerchiamo? C’è un cestino con le bende da qualche parte?”, dice la donna. “Stiamo cercando la punta del dito medio. Ho visto nel cestino ma non c’è nulla che assomigli alla carne”, le risponde il medico. In sottofondo Amber Heard che piange e si dispera.

Le versioni contrastanti dei due ex coniugi

Dettagli da film horror che confermerebbero l’ultima versione che Depp diede dei fatti qualche tempo dopo. Dopo averla inizialmente coperta e aver raccontato di essersi ferito in una porta finestra, Johnny disse di essersi tagliato il dito a causa di una bottiglia di vodka lanciatagli dall’ex moglie in seguito alla sua richiesta di firmare un accordo post-matrimoniale un mese dopo le nozze. La bottiglia, infrangendosi contro un piano di marmo, gli tagliò il dito.

Amber Heard, invece, dichiarò che l’ex compagno si ferì il dito medio della mano destra mentre stava sbattendo un telefono contro il muro, ancora sotto l’effetto di alcool ed ecstasy che aveva consumato per tre giorni consecutivi.

Nell’audio, il medico, poi, prescrive un antipsicotico all’attrice e le consiglia di tornare a Los Angeles con qualcuno affinché lei e Johnny stiano separati. A incalzare la decisione Depp: “Spero che lunedì te ne andrai. Vorrei che tu avessi capito cosa sei e cosa mi hai fatto, come mi hai fatto sentire disgustato di me stesso”.

Altri dettagli

Continuando a leggere l’articolo del Daily Mail, si scopre anche che Amber Heard ha immerso il dito mozzato in una vernice blu e ha scritto sullo specchio del bagno: “Billy Bob” e “Easy Amber”. La scritta si riferisce all’attore Billy Bob Thornton con il quale, secondo Depp, la moglie aveva accusato una relazione extraconiugale. Depp, inoltre, avrebbe riportato una piccola bruciatura su una guancia provocata da una sigaretta che l’ex moglie gli ha spento in viso.

I prossimi sviluppi

Un racconto raccapricciante che fa uscire una relazione ancora più tumultuosa di quella che si pensasse. Questi nuovi sviluppi porteranno una svolta nella lite infinita tra i due ex coniugi.

Il giudice ha dato a Depp l’autorizzazione per procedere con una causa di diffamazione contro la ex. La Heard, dal canto suo, rischia di non avere speranze di vittoria in quanto le prove della veridicità della sua versione non sono più così certe. L’attrice potrebbe rischiare fino a tre anni di carcere per falsificazione di prove.