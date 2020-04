Estrazione Superenalotto 9 aprile: gioco ancora sospeso

Estrazione Superenalotto e Lotto di oggi, giovedì 9 aprile 2020: continua lo stop dei giochi per l’emergenza Coronavirus Covid-19

Estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 9 aprile 2020, ancora una volta rimandata a causa dell’emergenza Coronavirus Covid-19 e delle misure di contenimento del contagio adottate dal Governo che hanno portato allo stop dei giochi.

Come per il Superenalotto, niente estrazione serale anche per il gioco del Lotto e per quello collegato del 10eLotto. Fino a nuove disposizioni sono sospese anche le estrazioni del mercoledì del SiVinceTutto Superenalotto e quelle del venerdì dell’Eurojackpot.

Restano attivi, ma solo in modalità online, il MillionDay e il VinciCasa.

Come si legge sul sito ufficiale di Sisal “a seguito delle disposizioni impartite dall’Agenzia Dogane e Monopoli del 24 marzo 2020, la raccolta relativa ai prossimi concorsi di SuperEnalotto, SuperStar, SiVinceTutto SuperEnalotto, Eurojackpot, Lotto, 10eLotto in modalità connessa al gioco del Lotto è sospesa dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020. Le giocate SuperEnalotto Superstar e SiVinceTutto eventualmente già effettuate per i concorsi successivi a quelli del 21/03/2020 rimarranno comunque valide e parteciperanno all’estrazione non appena questa si potrà svolgere”.

“Le giocate effettuate per il concorso Eurojackpot n.13 del 27/03/2020 e n.14 del 03/04/2020 sono da considerarsi annullate e, pertanto, non parteciperanno all’estrazione di riferimento. Per le stesse, a partire dal 27 aprile 2020, sarà previsto il progressivo rimborso attraverso le modalità che saranno comunicate successivamente sul sito del Concessionario www.eurojackpot.it” si legge ancora.

L’ultima estrazione Superenalotto resta dunque quella di sabato 21 marzo 2020. Per controllare i numeri vincenti e le quote clicca QUI.