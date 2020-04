Linfoma anaplastico sistemico: via libera a brentuximab

Linfoma anaplastico sistemico a grandi cellule, parere positivo del Chmp dell’Agenzia europea del farmaco per brentuximab vedotin in prima linea

Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Chmp) dell’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) ha espresso parere favorevole per l’estensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio di brentuximab vedotin e ha raccomandato la sua approvazione in combinazione con CHP (ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone) come trattamento per i pazienti adulti con Linfoma anaplastico sistemico a grandi cellule (sALCL – systemic anaplastic large cell lymphoma) precedentemente non trattato.

Il parere favorevole del Chmp si basa sui risultati dello studio di fase 3 ECHELON-2 che ha valutato brentuximab vedotin in associazione con CHP rispetto allo standard di terapia con CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone), in pazienti precedentemente non trattati con linfoma a cellule T CD30 + (PTCL – peripheral T-cell lymphoma), incluso il sottotipo sALCL.

Brentuximab vedotin è un anticorpo coniugato a farmaco (ADC) diretto al CD30, che viene espresso sulla superficie di diversi tipi di PTCL, tra i quali il linfoma anaplastico sistemico a grandi cellule.

“Negli ultimi anni per i pazienti con linfoma periferico a cellule T (PTCL) trattati in prima linea con terapia standard CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone), si è assistito a modesti miglioramenti degli outcome clinici – spiega a Pharmastar Pier Luigi Zinzani, professore ordinario di Ematologia, Università di Bologna – brentuximab vedotin, anticorpo coniugato a farmaco, è stato testato in combinazione a chemioterapia (ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone, CHP) vs terapia standard in pazienti con PTCL nello studio ECHELON-2, primo studio internazionale di fase 3 in doppio cieco. I risultati evidenziano come la combinazione di brentuximab vedotin con CHP migliori la sopravvivenza libera da progressione e la sopravvivenza globale in confronto alla terapia standard, specialmente nei pazienti con sALCL, in assenza di tossicità aggiunta. È probabile che questa nuova opzione terapeutica cambierà la pratica clinica per offrire ai pazienti un’opzione più efficace.”