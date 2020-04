La quarantena riunisce Demi Moore e Bruce Willis

È proprio vero: in quarantena per il Coronavirus tutto è possibile. Anche vedere i due ex coniugi e attori Demi Moore e Bruce Willis passare questi giorni di isolamento sotto lo stesso tetto. A dare la notizia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata la loro figlia Tallulah, di 26 anni, postando uno scatto sul suo profilo Instagram. La foto ritrae Demi Moore e Bruce Willis con i loro rispettivi partner, i loro figli e il cane felici, uniti e con lo stesso pigiama a righe bianche e verdi (compreso l’amico a quattro zampe).