L’escape room di Harry Potter è online

In fuga da Hogwarts con l’escape room digitale di Harry Potter creata da un bibliotecario statunitense: si può giocare da casa con tablet, pc o smartphone

Scappare da Hogwarts non è mai stato così comodo con l’escape room digitale di Harry Potter. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Sydney Krawiec, bibliotecario presso la Peters Township Public Library di McMurray, Pennsylvania, ha creato un ottimo diversivo per trascorrere la quarantena.

Come in una vera escape room, il nostro scopo sarà quello di fuggire da una stanza, in questo caso, una sala della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Ma uscire non sarà così semplice. Per farlo dovremo risolvere enigmi, rompicapi e usare l’astuzia. E quando necessario, anche l’incantesimo giusto!

Tutto questo gratuitamente e comodamente da casa, utilizzando tablet, pc o smartphone. E’ possibile giocare tutte le volte che vogliamo, da soli o in gruppo.

Che aspetti? Clicca sul link di seguito per iniziare a giocare!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflNxNM0jzbZJjUqOcXkwhGTfii4CM_CA3kCxImbY8c3AABEA/viewform?fbzx=-5549748378130951454