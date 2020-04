Milkshake, il carlino rosa è una star di Instagram

Tutti pazzi per Milkshake, il carlino rosa che ha conquistato Instagram: nel mondo esistono solo un centinaio di esemplari come questo cucciolo

Sotto queste pieghe di pelle rosa si nasconde un tenero carlino. Il suo nome è Milkshake ed è uno dei più popolari pet influencer di Instagram. Questo strano cane, come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è affetto da albinismo, una condizione genetica che consiste nella totale assenza o riduzione della melatonina.

Oltre ad avere due meravigliosi occhi azzurri, Milkshake possiede una pelle traslucida, che dona al suo corpo una tonalità rosea.

Si pensa che al mondo esistano solo un centinaia di carlini “rosa”. E lui è uno di questi rarissimi esemplari. Milkshake vive a Londra con la sua mamma umana Maria, che provvede a fargli vivere una esistenza nel lusso.

Visite settimanali in una spa per cani, uscite regolari per il brunch con Maria e abiti graziosi per i suoi servizi fotografici. Come una star.