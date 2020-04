Tourné: le nuove date degli eventi rimandati

Nuove date per la stagione Tourné 2019/2020: dallo show di Lopez e Solenghi al concerto di Roberto Vecchioni, ecco tutti gli spostamenti

Gli organizzatori della stagione Tourné 2019/2020, AUCMA e MEA Concerti, annunciano le nuove date degli eventi rimandati dopo le perduranti disposizioni del Consiglio dei Ministri riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Covid-19.

“Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show” previsto il 15 marzo al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto si terrà il prossimo 23 ottobre; il concerto di Paolo Benvegnù previsto il 21 marzo allo Spazio Astra di Foligno si terrà il prossimo 24 ottobre; il concerto “Sogno o son desto in viaggio” di Massimo Ranieri previsto per il 21 aprile al Teatro Lyrick di Assisi si terrà il prossimo 3 novembre; lo spettacolo “Pink Sonic” previsto il 23 aprile al Teatro Lyrick di Assisi si terrà il prossimo 31 ottobre; il concerto di Marco Masini previsto il 29 aprile al teatro Lyrick di Assisi si terrà il prossimo 7 novembre; la tappa “dell’Infinito Tour” di Roberto Vecchioni prevista il 14 maggio al Teatro Lyrick di Assisi si terrà il prossimo 22 ottobre. Annullato invece il tour ”Love & Peace” di Maurizio Vandelli e Shel Shapiro su tutto il territorio nazionale, quindi anche l’appuntamento previsto inizialmente per il 3 aprile al Teatro Lyrick di Assisi.

Tutti i biglietti già acquistati saranno validi in automatico per le nuove date.

Per le richieste di rimborso occorrerà invece attendere l’apposito decreto-legge del Consiglio dei Ministri inerente tempi e modalità di rimborso dei biglietti acquistati per gli eventi culturali rinviati durante il periodo di emergenza Covid-19.