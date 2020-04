Orlando Puoti: chi è il Principe Azzurro di Bonolis

Orlando Puoti ogni sera riesce a strapparci un sorriso: chi è il Principe Azzurro nel salottino della trasmissione “Avanti un altro” di Paolo Bonolis

Orlando Puoti è il personaggio dall’aria scanzonata che ogni sera, ormai da due anni riesce a strapparci un sorriso nei panni del Principe Azzurro nel salottino della trasmissione “Avanti un altro” di Paolo Bonolis.

Origini campane, laurea in giurisprudenza, amministratore scolastico part time, da sempre animatore per bambini nei panni del Principe Azzurro, decide di partecipare ad un provino per entrare a far parte del palinsesto televisivo, la risposta a tale provino però tarda ad arrivare e l’artista perde ormai le speranze, ma un giorno, si vede letteralmente catapultato nel mondo della televisione con il suo debutto nella trasmissione “Avanti un altro”, il cui staff diventa presto per lui come una seconda famiglia, di cui fa parte ormai da due anni. Riscuote da subito un grande successo tra il pubblico e la sua popolarità cresce notevolmente sia a livello televisivo che social sui quali sta letteralmente spopolando.

Contemporaneamente alla pubblicazione del suo singolo, con relativo videoclip, dedicato al mondo delle Favole, che diventa in breve tempo un vero e proprio tormentone, le Iene lo scelgono come vittima di un divertentissimo ed elaborato scherzo basato sulla clonazione umana, reperibile in rete e assolutamente da non perdere.

Viene invitato a partecipare al salotto di Pomeriggio 5, nel quale prende parte alle discussioni con la grande simpatia che lo contraddistingue oltre a renderci partecipi dei progressi ottenuti grazie alla tanto discussa dieta del Dottor Lemme.

L’artista prosegue passo dopo passo verso un futuro ricco di soddisfazioni, con la speranza di avverare due tra i suoi più grandi sogni, diventare opinionista nel salotto di Barbara D’Urso e prendere parte ad un reality.

In questo momento di emergenza mondiale dovuto al Coronavirus, che costringe tutti nelle nostre case, gli artisti hanno deciso non abbandonare il proprio pubblico e di entrare nelle loro case utilizzando i social network, grazie ai quali è possibile portare momenti di allegria e allo stesso tempo rafforzare il messaggio importantissimo quello di rimanere a casa per evitare la diffusione di contagi.

Ne è un esempio il videomessaggio diventato subito virale, che Orlando Puoti ed alcuni vip della televisione italiana e dei social network hanno inviato a Barbara D’Urso, intonando l’inno di Mameli, rispettivamente dalle loro case, nel rispetto delle norme vigenti : “Cara Barbara, in questo periodo così drammatico per l’Italia e per il mondo intero, vogliamo spezzare la monotonia e regalare un po’ di allegria a tutti con il nostro Quaraoke” ossia il Karaoke in quarantena.

Al termine della nostra intervista Puoti ci tiene a ribadire il messaggio queste le sue parole: “Rimaniamo a casa, seguiamo le regole, ora più che mai l’Italia ha bisogno di rialzarsi, restiamo uniti”.

Vediamo quindi di memorizzare questo messaggio, e soprattutto metterlo in pratica.