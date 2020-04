Giacomo Giorgio giovane promessa del cinema

Giacomo Giorgio è la giovane promessa del cinema italiano: l’attore napoletano sarà protagonista della serie Rai “Mare fuori“

Classe 1998, Giacomo Giorgio nasce a Napoli e alla tenera età di 6 anni, apre e chiude uno spettacolo scritto da sua nonna per il Teatro Comunale della città interpretando un piccolo “Pulcinella” e da quel momento capisce che vuole fare l’attore. Inizia gli studi teatrali a Napoli per poi trasferirsi a Milano all’età di 11 anni dove recita in varie compagnie e inizia un percorso di studi sul Metodo Stanislavskij/Strasberg diretto da Michael Margotta che dura tutt’ora.

All’età di 17 anni si trasferisce a Roma per intraprendere la carriera cinematografica, iniziando a recitare diversi ruoli.

Il suo esordio cinematografico ha inizio quando fu scelto per il ruolo del pescatore in “The Happy Prince” film internazionale diretto da Rupert Everett recitando accanto a Colin Firth.

Nel 2017 sarà nel film “Non c’è Campo” di Federico Moccia e nel 2018 interpreta Mimì ne “I bastardi di Pizzofalcone 2” di Alessandro d’Alatri. Inoltre, partecipa alla trasmissione radiofonica su Rai Radio 2 “Non è un paese per giovani” condotta da Giovanni Veronesi.

Nel 2020 sarà protagonista della serie Rai “Mare fuori” con la regia di Carmine Elia.

L’attore ha frequentato seminari di recitazione con Marco Risi, Roberto Bigherati, Giovanni Veronesi, Pappi Corsicato e Gianfranco Gallo. Attualmente vive a Roma dove continua a frequentare il laboratorio seguito da Michael Margotta e frequenta regolarmente il “Duse International” di Francesca De Sapio.