Osteoartrosi: diabete aumenta dolore al ginocchio

I pazienti con osteoartrosi e diabete mellito sperimentano un maggiore dolore al ginocchio e un peggioramento dello stato fisico secondo un nuovo studio

I pazienti con osteoartrosi(OA) e diabete mellito (DM) sperimentano un maggiore dolore al ginocchio e un peggioramento dello stato fisico e mentale rispetto ai pazienti senza DM, secondo i risultati di uno studio pubblicati su Arthritis Care & Research.

Per valutare l’effetto del diabete mellito sulla sensazione dolorosa dell’OA e sulla salute fisica e mentale, i ricercatori hanno utilizzato i dati del database pubblico Osteoarthritis Initiative database identificando 202 soggetti con OA e DM e 2279 con OA ma che non avevano DM.

Ogni paziente ha completato i 5 domini relativi all’ infortunio al ginocchio e dell’Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), con valutazione del dolore al ginocchio utilizzando la sottoscala del dolore KOOS.

Una scala di valutazione numerica a 11 punti è stata utilizzata per valutare il punteggio di gravità del dolore specifico nei 30 giorni precedenti e la scala di attività fisica per gli anziani è stata utilizzata per stimare il livello di attività fisica.

Il questionario breve sullo stato di salute (The Medical Outcomes Study Short Form, SF-12) è stato utilizzato per valutare lo stato di salute generale, compresa la funzione fisica e mentale. La scala del Center for Epidemiological Studies-Depression (CES-D) è stata utilizzata per valutare i sintomi depressivi.

E’ stata evidenziata un’associazione statisticamente significativa tra la presenza di DM e peggior dolore al ginocchio secondo il punteggio di dolore KOOS (β=-4,72; IC al 95%, da -7,22 a -2,23; p<0.001) e scala di valutazione numerica per i punteggi del dolore (β=0,42; IC al 95%, 0,04-0,80; p=0.31), indipendentemente dall’indice di massa corporea, dalla gravità dell’OA, dall’età e dal sesso.

Inoltre, c’era un’associazione statisticamente significativa tra la presenza di DM e OA e una peggiore funzione fisica secondo il punteggio di funzione fisica SF-12 (β=-3,49; IC al 95%, da -4,73 a -2,25; p<0,001) anche dopo adattamento per età e sesso, ma non secondo la scala di attività fisica per gli anziani. In modo simile, i parametri mentali, secondo il punteggio della funzione mentale SF-12 (β=-1,42; IC al 95%, da -2,57 a -0,26; p=0.016), erano peggiori nei pazienti con DM.

Sintomi depressivi significativi (punteggio CES-D ≥16) erano evidenti nel 14,4% dei pazienti con DM rispetto al 9,1% dei pazienti senza DM (CES-D: β=1,08; IC al 95%, 0,08-2,08; p=0,035). L’analisi della sezione trasversale presentava diverse limitazioni, tra cui dati mancanti sull’anamnesi della malattia DM e analisi del siero del sangue e potenziali ulteriori fattori confondenti non misurati.

Gli autori hanno concluso che i pazienti che hanno in contemporanea diabete mellito e osteoartrosi hanno dolore maggiore e peggioramento dello stato di salute più rilevante rispetto alle persone senza diabete. Per tale motivo, i pazienti con entrambe le problematiche richiedono particolare attenzione nella prevenzione e nella gestione dell’osteoartrosi del ginocchio.