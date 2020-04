Meow Meow, il gatto imbronciato conquista i social

Meow Meow, il tenere gatto imbronciato è l’erede di Grumpy Cat e conquista i social: su Instagram lo seguono quasi 20mila persone

Non farti ingannare dal suo sguardo. Sotto quell’espressione imbronciata Meow Meow nasconde un cuore da tenerona. Questa bellissima gatta è stata battezzata erede di Grumpy Cat, il popolare felino scontroso dei meme. Ma come l’originale, spiega in un articolo la Dire Giovani (www.diregiovani.it), anche lei è una dolce palla di pelo in cerca di coccole.

Meow Meow vive a Taiwan con la sua mamma umana, che la tratta davvero come una di famiglia. Era stata abbandonata in un negozio di animali perché il suo primo proprietario non la voleva. Poi a 10 mesi è stata adottata e la sua vita è cambiata.

Era molto piccola quando le riscontrarono un problema di ipertiroidismo. L’unica cura sarebbe stata una terapia con iodio radioattivo. La sua umana è arrivata ad ipotecare la casa per portarla in America in modo da poter ricevere il trattamento che le avrebbe salvato la vita.

Dopo diverse settimane negli USA, la micia è guarita e con la sua mamma umana è tornata a casa.