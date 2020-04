Jim Carrey: niente barba finché ci sarà pandemia

#Letsgrowtogether. È questo l’hashtag che ha lanciato nelle ultime ore Jim Carrey per intrattenere i suoi fan durante la quarantena da Coronavirus. L’attore americano ha annunciato, tramite Twitter, di lasciarsi fare crescere la barba fino alla fine dell’isolamento, documentando la trasformazione del look per i suoi followers.

“Giorno 1. Mi sto facendo crescere la barba finché non torniamo tutti al lavoro. Posterò regolarmente delle foto, così potrete meravigliarvi dinanzi al miracolo della mia trasformazione senza alcun significato. Mi piace essere all’avanguardia quando si parla di intrattenimento. Ora sono all’avambarba. Per piacere, unitevi a me #letsgrowtogether”, ha scritto The Mask sul suo profilo Twitter.

Tra i commenti più divertenti ai post di Jim Carrey, come riferisce l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), è spuntato quello della star de ‘Il trono di spade’ Maisie Williams:”Io lo farò con le mie ascelle“.

Day 1. I’m growing a beard until we all go back to work. I’ll post reg pics so you can marvel at the miracle of my meaningless transformation. Normally, I try to stay on the cutting edge of entertainment. Now I shall conquer the uncutting edge. Please join me. #letsgrowtogether pic.twitter.com/UaLQjwlGfh

— Jim Carrey (@JimCarrey) March 23, 2020