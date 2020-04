Dal rospo dorato al grizzly messicano: gli animali scomparsi

Gli scienziati non hanno dubbi: la Terra è entrata nella sesta estinzione di massa. Gli animali, si legge su DireGiovani (www.diregiovani.it), stanno scomparendo 100 volte più velocemente del tasso previsto, e l’umanità non fa eccezione: anche noi siamo a rischio.

A volte è il corso della natura, ma per la maggior parte dei casi, l’artefice della scomparsa di alcune specie è proprio l’uomo.

Inquinamento, distruzione dell’habitat, bracconaggio, e cambiamento climatico.

Adesso l’umanità potrebbe commettere un clamoroso autogol, condannando anche il genere umano a rischio estinzione.

Di seguito, dal rospo dorato allo stambecco dei Pirenei, ecco alcuni degli animali estinti nell’ultimo secolo che non vedremo mai più. La lista è ristretta ad un numero di 10 specie, rispetto alle centinaia e oltre di creature scomparse per sempre.

RINOCERONTE NERO OCCIDENTALE

Dichiarato estinto nel 2011

Cause: bracconaggio



STAMBECCO DEI PIRENEI

Dichiarato estinto nel 2000

Cause: caccia e bracconaggio



TIGRE DI GIAVA

Dichiarata estinta negli anni ’70

Cause: deforestazione e caccia



GRIZZLY MESSICANO

Dichiarato estinto negli anni ’60.

Cause: sterminato perchè ritenuto pericoloso

LEONE DI ATLANTE

Dichiarato estinto nel 1942

Cause: estinzione naturale



TIGRE DELLA TASMANIA

Dichiarato estinto negli anni ’30

Cause: caccia e bracconaggio



ANATRA DELLE MARIANNE

Dichiarato estinto negli anni ’80

Cause: prosciugamento delle paludi e caccia



COGUARO DELL’EST

Dichiarato estinto nel 2011

Cause: caccia selvaggia



ROSPO DORATO

Dichiarato estinto nel 2004

Cause: riscaldamento globale e alterazione dell’habitat

TIGRE DEL CASPIO

Dichiarato estinto negli anni 70

Cause: caccia e riduzione dell’habitat naturale