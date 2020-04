Lady Gaga rinvia l’uscita del nuovo album

Lady Gaga rinvia l’uscita del suo nuovo album per l’emergenza Coronavirus Covid-19. La nuova release date sarà annunciata a breve

I fan di Lady Gaga dovranno avere più pazienza di quanto si aspettavano. L’uscita di “Chromatica”, il nuovo disco della popstar è rinviata. Sarebbe dovuto arrivare nei negozi e negli store digitali il 10 aprile. Ora la release date è a data da destinarsi. Gaga ha assicurato che la svelerà appena possibile.

La cantante, come riporta l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha spiegato di non sentirsi a proprio agio nel pubblicare un disco in questo periodo così delicato. “Non mi sembra giusto”, si legge nella lunga nota pubblicata sui suoi account social. “Passiamo questo tempo nel concentrarci sul trovare soluzioni – dice Miss Gemanotta – l’attenzione sia sul trovare il materiale necessario ai professionisti sanitari, che i bambini il cui sostentamento dipende dalle scuole (molti studenti senza scuola non hanno la possibilità sempre di avere cibo in casa, ndr) abbiano l’assistenza di cui necessitano e che siano aiutati chi è colpito a livello economico da questa pandemia”.

Ai fan Lady Gaga dice: “Vi amo. So che in questo momento siete delusi. Arrabbiati probabilmente e tristi ma so che come fanbase, come famiglia, siamo forti. Siamo amorevoli e siamo dei punk gentili. Vi chiedo, perciò, di praticare gentilezza in questi tempi che ci mettono alla prova”.