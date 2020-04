Hannah Montana: ecco che fine hanno fatto gli attori

Hannah Montana torna su Dinsey+: che fine hanno fatto gli attori protagonisti della serie? Da Miley Cyrus a Emily Osment, il cast ieri e oggi

Correva l’anno 2006 quando su Disney Channel Italia andava in onda il primo episodio di Hannah Montana. Oggi tutta la serie è tornata disponibile in streaming su Disney+, la piattaforma d’intrattenimento della casa di Topolino. A distanza di tutti questi anni, che fine hanno fatto i protagonisti di Hannah Montana? Ripercorriamo le loro storie con l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Miley Cyrus

Miley Cyrus non ha certo bisogno di presentazioni. Protagonista di Hannah Montana, nella qual vestiva il doppio ruolo di Miley Stewart/Hannah Montana, l’attrice ha intrapreso in parallelo al cinema e tv una carriera musicale di successo. Oggi, oltre che per la musica, è celebre per la sua vita privata turbolenta. Dopo il suo matrimonio lampo con lo storico fidanzato Liam Hemsworth, ha intrapreso una relazione sentimentale con Cody Simpson.

Emily Osment

Emily Osment è stata Lilly Truscott/Lola Luftnagle, la migliore amica di Miley in Hannah Montana. Al termine della serie ha continuato la carriera di attrice, apparendo in vari film e serie tv, ultima di queste il Metodo Kominsky di Netflix. Si è dedicata anche alla musica, riscuotendo un discreto successo iniziale, via via scemato.

Mitchel Musso

Mitchel Musso ricopriva il ruolo di Oliver Oken/Mick Rofono Lee III, migliore amico di Miley. Al termine della serie si è dedicato alla carriera musicale e alla recitazione. Nel 2011, all’età di 20 anni, è stato arrestato dalla polizia per guida in stato di ebrezza. A causa dell’incidente

Jason Earles

Jason Earles interpretava Jackson Stewart il fratello maggiore di Miley. Al termine della serie ha continuato con la recitazione, prendendo parte a diversi programmi tv come Kickin’ It – A colpi di karate.

Moisés Arias

Moisés interpretava Rico Suave Jr., il ricco compagno di classe di Miley. Dopo Hannah Montana ha continuato anche lui con la recitazione. Negli ultimi anni, l’attore è apparso in serie come Jean-Claude Van Johnson e film come Ben-Hur, Pitch Perfect 3 e Ender’s Game.