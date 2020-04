Cara racconta il suo singolo, “Le feste di Pablo”

Cara e il suo nuovo singolo, “Le feste di Pablo”: il brano racconta di come, spesso, il confine tra fantasia e realtà possa portarci, inevitabilmente, qualche delusione

Vent’anni appena e già un senso spiccato per i tormentoni. Dopo il successo di “Mi serve” e del suo remix con Samuel Heron, Cara è tornata con “Le feste di Pablo”. Il brano, su tutte le piattaforme digitali, tra sonorità pop internazionali e una forte impronta cantautoriale racconta di come, spesso, il confine tra fantasia e realtà possa essere per noi labile e portarci, inevitabilmente, qualche delusione. Metafora di tutto ciò è Pablo, Escobar ovviamente. Una figura controversa che rappresenta bene quello che Cara ci canta: la vita è fatta di paradossi.

Ecco la canzone nelle parole della cantante di Crema, Cara, all’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).