La simpatia di Ryuji, il cane più espressivo di Instagram: questo bellissimo shiba inu ha oltre 300 milafollower sul popolare social

È difficile non innamorarsi di Ryuji. Questo simpatico shiba inu con le sue espressioni da “macho” è tra i cani più popolari su Instagram.

Come racconta l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), vive con la sua famiglia umana in un villaggio nella prefettura di Okayama, in Giappone. E’ un cane fedele e coccolone, e come tutti gli shiba è vivace e ama giocare.

Grazie al successo del celebre film Hachiko, lo Shiba Inu è diventato uno delle razze di cani più conosciute e amate. Come si può dedurre dal nome gli esemplari di questa elegante razza hanno origini orientali, la cui presenza originaria è contesa fra le terre della Cina e del Giappone. Il termine Shiba Inu deriva da un antico dialetto nipponico ed è possibile tradurlo con “piccolo cane”. Il fatto che il cane di razza Shiba Inu sia stato dichiarato dal Giappone nel 1936 “Monumento Nazionale” è significativo nel determinare il carattere di questa tipologia di amico a quattro zampe. Il temperamento dello Shiba Inu è molto simile a quello di un gatto: questo cane è infatti profondamente indipendente e fiero, oltre a essere un acuto osservatore di ciò che accade intorno a lui

Con la sua bandana alla moda, ha conquistato oltre 320 mila persone, e il prossimo potresti essere tu!