Obesità grave: perdere peso dimezza rischio cancro

Obesità grave: una riduzione del 20% del peso corporeo dimezza il rischio di cancro secondo uno studio illustrato alla riunione annuale dell’American Society for Metabolic and Bariatric Surgery

I pazienti con grave obesità che riescono a perdere almeno il 20% del loro peso, vedono dimezzare la probabilità di ammalarsi di cancro rispetto a chi non raggiunge la stessa perdita di peso. E’ quanto sostiene uno studio illustrato all’ultima riunione annuale dell’American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, tenutasi a Las Vegas.

La chirurgia bariatrica, si legge su Insieme contro il cancro, ha dimostrato di essere il trattamento più efficace e duraturo contro l’obesità grave, condizione collegata a più di 40 malattie tra cui diabete di tipo 2, ipertensione, malattie cardiache, ictus, osteoartrosi e almeno 13 diversi tipi di cancro.

I ricercatori della University School of Medicine di Portland, negli Usa, hanno esaminato i dati di 2.107 adulti sottoposti a intervento di bypass gastrico laparoscopico o bendaggio gastrico e con età media di 46 anni.

Circa il 6,2% di coloro che hanno perso meno del 20% della loro il peso corporeo ha riportato una diagnosi di tumore negli anni successivi, rispetto al 3,6% dei pazienti che hanno perso il 20% o più del loro peso: ovvero la riduzione del rischio è stata di circa il 50%. Il tipo di tumore più comune era quello del seno (34%), seguito da tiroide (8,5%), melanoma (7%), colon (6%), rene (6%), uterino (5%) e polmone (4%). “I dati suggeriscono che esiste una soglia di perdita di peso che, se raggiunta, riduce significativamente il rischio di cancro nei pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica. Quindi, l’effetto protettivo dell’intervento dipende dal grado di perdita di peso”, conclude l’autore principale dello studio Andrea M. Stroud.