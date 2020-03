Musica che unisce: su Rai 1 concerto virtuale

Musica che unisce: stasera su Rai 1 un concerto virtuale con tanti artisti nostrani che regaleranno un live direttamente da casa loro

Gli artisti italiani uniti per aiutare la Protezione Civile in un evento unico: “Musica che unisce”, il concerto che andrà in onda il 31 marzo in prima serata su Rai1 e in contemporanea su Radio Italia. Il live sarà disponibile anche su tutte le piattaforme Rai: RaiPlay, canali YouTube e Facebook e sarà trasmesso in simulcast su Rai Radio2.

Musica che unisce è anche un’ccasione speciale per lanciare una raccolta fondi, tutti i dettagli sono disponibili alla fine dello spot ufficiale dell’evento.

I cantanti che parteciperanno

Tra i cantanti che si alterneranno in una staffetta musicale Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Marco Mengoni, Tommaso Paradiso, Mahmood, Diodato, Calcutta, Elisa, Fedez, Francesca Michielin, Tiziano Ferro, Emma e Gianni Morandi. E ancora Gazzelle, Gigi D’Alessio, Levante, Ludovico Einaudi, Brunori Sas, Cesare Cremonini, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Måneskin, Negramaro, Paola Turci e Riccardo Cocciante.

I cantanti, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), regaleranno al pubblico, senza interruzioni pubblicitarie, inediti set live, rigorosamente realizzati dalle loro abitazioni. Tra gli ospiti anche personaggi come Luca Zingaretti, Paola Cortellesi, Roberto Bolle e grandi campioni dello sport come Valentino Rossi, Federica Pellegrini e Bebe Vio. A commentare la voce di Vincenzo Mollica.