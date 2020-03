Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano insieme

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme: dopo settimane di rumors arriva lo scatto che li ritrae insieme

È ufficiale: Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme. I rumors sul loro riavvicinamento sono iniziati a circolare quando l’influencer ha messo la parola “fine” alla relazione con il pilota dell’Aprilia Andrea Iannone. Oggi, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è arrivata la conferma dal settimanale Chi, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che ritrae Andrea e Giulia intenti a prendere la spesa della macchina. A un anno e mezzo dalla fine della loro relazione, attualmente il dj e “l’esperta di tendenze” stanno passando la quarantena insieme a Pomezia, a casa di Giulia.

“Dopo settimane di rumors senza mai una prova o una conferma ufficiale, Chi pubblica, nel numero in edicola da domani , le prime foto che confermano la rappacificazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’influencer e il dj, che si erano lasciati un anno e mezzo fa, non solo sono tornati insieme, ma stanno trascorrendo insieme la quarantena a Pomezia , nella casa di Giulia, da dove escono soltanto per fare la spesa per loro e per la famiglia dell’influencer“, si legge sui social del noto settimanale.