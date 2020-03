The Weeknd aggiunge tre canzoni ad After Hours

The Weeknd aggiunge tre canzoni al suo “After Hours”: il cantante intato per la prima volta ha debuttato in Italia alla numero uno con un disco

The Weeknd sa come stupire i fan. Il cantante canadese, senza nessun preavviso, ha aggiunto tre nuove canzoni al suo ultimo disco “After Hours”, uscito lo scorso 20 febbraio. Si tratta di “Nothing Compares”, “Missed You” e “Final Lullaby”. Le bonus track sono disponibili nella versione deluxe del disco su tutte le piattaforme dal 23 marzo.

“After Hours”, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), segna una nuova era per The Weeknd all’insegna del successo. Mai come prima nel nostro Paese. Il disco, infatti, ha debuttato direttamente alla #1 della classifica FIMI dei dischi più venduti della settimana. Il brano “Blinding Lights”, già certificato disco di platino, si posiziona alla #1 dei singoli. Entrambi i traguardi non erano mai stati raggiunti prima dall’artista in Italia.

E non solo. “Blinding Lights” continua a scalare le vette delle classifiche. Il brano ha raggiunto oltre 8,5 milioni di streaming in 24 ore, segnando il nuovo record del 2020. Inoltre, è alla #1 della Global Chart di Spotify da più di un mese, per due settimane consecutive è stato alla #1 di Earone e attualmente occupa i vertici delle classifiche di Spotify, Apple Music e iTunes.

Il nuovo progetto discografico fa incetta di record, a confermare la presenza di The Weeknd tra gli artisti più importanti della scena contemporanea. Due giorni prima della pubblicazione ha battuto il record di pre-add di Apple Music di sempre, con quasi 1 milione di preaggiunte in libreria, superando il precedente record detenuto da Billie Eilish nel 2019.

Ad oggi l’album ha superato il miliardo di streaming su Spotify, e nelle prime 24 ore ha raggiunto la #1 nella classifica di Apple Music di 87 paesi, 7 tracce hanno debuttato nella Top 10 della Global Spotify Chart, mentre tutte e 14 le tracce si sono posizionate nella Top 20 della stessa classifica. Inoltre, nella Apple Music Top 100: Global Chart, sono presenti 12 brani dell’album.

In Italia “After Hours” ha raggiunto la #1 su Apple Music, 12 tracce si sono classificate nella Top 200 di Spotify e tutti i brani hanno occupato la Top 100 di Apple Music.