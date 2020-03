A giugno partirà la stagione 2020 della 457 Experience, la kermesse che ha riattivato il mondo FIAT 500 presso i giardini di Stupinigi

Pronta la stagione 2020 della 457 Experience, la kermesse che ha riattivato il mondo FIAT 500 presso i giardini di Stupinigi, facendo richiamo alla storica riunione del 1955, allorché proprio presso la Palazzina Reale venne presentato il prototipo della futura vettura italiana maggiormente iconica.

Proprio da Stupinigi scatterà il primo appuntamento il prossimo Sabato 20 Giugno, quando una selezione di FIAT 500 e derivate farà parata sino al Milano Monza Motor Show, proseguendo in continuità le sinergie già attive negli anni precedenti con il Salone dell’Auto Parco Valentino di Torino. La carovana farà diverse tappe in cui si aggregheranno al corteo tutte le associazioni partner dell’evento. L’arrivo ed ingresso all’autodromo di Monza sfoceranno inoltre in una rievocazione organizzata in collaborazione con il comitato del Motor Show: una parata sul circuito storico con sopraelevata porterà il meglio di FIAT 500 a sfilare fra il pubblico proprio laddove Karl Abarth collezionò 6 record internazionali a bordo del primo “Cinquino” su cui mise le mani.

Se il percorso di andata sarà Stupinigi-Monza, il rientro delle vetture farà capolino presso il MAUTO Museo Nazionale dell’Automobile, a Torino, dove animeranno un’esposizione museale dedicata alla storia di FIAT 500: dal 24 Giugno prenderà così forma la 457 MAUTO Experience, che proseguirà sino al canonico compleanno popolare della 500, fissato al 4 Luglio. L’esposizione narrerà l’evoluzione del modello, dalla sua progenitrice “Topolino” sino all’attuale generazione, presentandone anche le derivazioni.

La stagione 457 Experience si concluderà quindi Domenica 27 Settembre con il Gran Gala Ceirano – Trofeo del motorismo di origine torinese. Mentre le tappe estive saranno incentrate esclusivamente sul mondo 500, la tappa autunnale abbraccerà tutto l’indotto tecnico della Mole. Il circuito del Gran Gala Ceirano si snoderà da Stupinigi sino a Pessione di Chieri, per la premiazione finale a Casa Martini: il successo delle precedenti edizioni consacrerà il Gran Gala Ceirano fra gli eventi di rilievo del panorama italiano, portandolo alla trasmissione TV in prima serata.

La stagione di eventi 457 Experience verrà sostenuta da SAT Società Assicuratrice Torinese, Supermercati Borello, Marando Service (Specialista macchinari industriali settore plastico), Autoservizi Stupinigi (Carrozzeria, autoriparazioni e lavaggio a Orbassano), Saturno Torino (Specialista del trasporto vetture) ed EnnePi (Produzione e restauro targhe per veicoli).

Ulteriori informazioni sul portale Ruzzatorino.com.