Coronavirus, Elettra Lamborghini bacchetta chi non rispetta le regole

Elettra Lamborghini sui social bacchetta chi non rispetta le regole per l’emergenza Coronavirus: “Certa gente non si merita i follower che ha”

Elettra Lamborghini, come tutti, è in quarantena insieme al suo futuro marito Afrojack aka Nick van de Wall. Come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), dall’inizio dell’emergenza Coronavirus ha sempre dedicato un po’ del suo tempo ai suoi fan attraverso i social. Ieri, però, ha messo da parte la sua spumeggiante allegria per scagliarsi contro tutti coloro che non rispettano le regole dettate dal governo per contenere i contagi del Covid-19. Ecco le parole della cantante:

“Comunque posso dire?! A me girano i co***oni. Dalle stories di altre persone devo vedere che ci sono persone che passano la quarantena assieme?! E non parlo di famiglia o di fidanzati…stanno con gli amici. STI CO***ONI STANNO CON GLI AMICI!!! Io mi ritengo fortunata che è quasi un mese che sono in quarantena con il mio fidanzato…ma lontano dalla famiglia…e ne sono felice perché i miei genitori sono sicuramente più a rischio…MA CHE CA**O, LA GENTE MUORE E QUESTI SI VEDONO CON GLI AMICI?! Ma volete fare i seri per una volta o no?! Cioè ma poi talmente idioti che pubblicano le stories su Instagram…io non ho parole davvero. Sensibilità zero. Certa gente non si merita i follower che ha…nemmeno quei pochi non comprati“.

L’ereditiera Elettra Lamborghini ha concluso così:

“E che nessuno mi venga a dire: ah è facile per voi, prova a stare in un appartamento. È proprio lì che vi sbagliate! Si parla di emergenza, come lo è per voi lo è per me…come vi annoiate voi mi annoio io. Ma ignorare le regole solo perché dite: ‘ah io vivo in appartamento’ significa che siete proprio ignoranti mi dispiace…e non perdo tempo con persone che non ci arrivano. E purtroppo quando una persona è limitata mentalmente te ne accorgi dalle prime righe di testo che scrive… Ricchi o poveri moriremo tutti…per me siamo tutti uguali“.