Netflix istituisce un fondo per aiutare cinema e tv

Netflix istituisce un fondo per aiutare l’industria del cinema e della tv duramente colpite dalle chiusure in seguito alla pandemia di Coronavirus: donati 100 milioni di dollari

Netflix in prima linea per l’emergenza Coronavirus. La piattaforma ha annunciato la creazione di un fondo per aiutare tutti i lavoratori del settore cinematografico e televisivo, che in questi giorni stanno fermando tutte le produzioni.

Sono tante le serie che Netflix ha, infatti, dovuto mettere in pausa indeterminata: da “Stranger Things” a “The Witcher”.

La piattaforma, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), donerà così, 100 milioni di dollari. Ad annunciare l’iniziativa il CEO Ted Sarandos: “Quasi tutte le produzioni televisive e cinematografiche si sono fermate globalmente, lasciando i cast e migliaia di lavoratori senza lavoro. Elettricisti, carpentieri, autisti. Questa comunità ha supportato Netflix nei tempi buoni e noi vogliamo aiutarli in questo periodo pieno di difficoltà, specialmente mentre i vari governi devono ancora capire quale aiuto economico fornire”.

Altri aiuti per i paesi in cui Netflix opera saranno definiti nei prossimi giorni, come ha spiegato Sarandos: “In altre regioni, incluse Europa, America Latina e Asia, abbiamo una grande presenza produttiva. Stiamo lavorando con le varie industrie per creare simili sforzi. Annunceremo i dettagli delle donazioni ai gruppi in altri paesi la prossima settimana”.