Irama è tornato per “Milano”: fuori il singolo

Irama è tornato con il singolo “Milano”: il brano fa parte degli inediti che compongono il prossimo disco dell’ex Amici

Irama è tornato su tutte le piattaforme di streaming con ‘Milano’. Il nuovo singolo, disponibile da ieri notte per Warner Music, arriva a poco meno di anno di distanza da ‘Arrogante’, la hit che è diventata tormentone della scorsa estate.

Filippo Maria Fanti, questo il vero nome dell’ex Amici come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si era, poi, chiuso in studio per lavorare al suo nuovo disco. In questi giorni di emergenza da Coronavirus, il cantante ha, però, deciso di anticipare l’uscita di uno degli inediti. Non un singolo ma un brano significativo per lui, che dedica alla città dove vive attualmente e a tutta l’Italia. Da oggi è online anche il video ufficiale della canzone di Irama.

‘Milano’ vede la partecipazione di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, che accompagna il collega in un featuring speciale. Tutti i proventi artistici derivanti dal brano verranno devoluti all’ospedale Niguarda, uno degli istituti sanitari del capoluogo lombardo più in affanno.

Irama sostiene anche le raccolte fondi destinate alle necessità che l’ospedale deve affrontare per fronteggiare l’emergenza in corso. Tutte le informazioni per inviare un proprio contributo sono disponibili sul sito del Niguarda, nella sezione news.