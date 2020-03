Disney anticipa l’uscita in streaming di Onward a causa delle chiusure per il Coronavirus: il film dovrebbe arrivare nei nostri cinema dal 16 aprile

L’emergenza Coronavirus continua ad avere effetti anche sull’industria cinematografica. Vista la chiusura dei cinema e le restrizioni in tutto il mondo, Disney ha annunciato l’uscita anticipata di Onward sulle piattaforme digitali.

Il film Pixar, negli Stati Uniti dove già era arrivato sul grande schermo a inizio marzo, è da oggi in digital download e sarà in streaming su Disney+ dal 3 aprile. Non è chiaro che destino avrà la pellicola in Italia, spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it). Nel nostro Paese l’uscita è prevista, con data già posticipata, il 16 aprile. Disney+ arriverà, invece, in Italia il 24 aprile.

“Stiamo cercando un modo per permettere al pubblico di poter vedere nuovamente Onward sul grande schermo – hanno annunciato in una nota stampa il regista Dan Scanlon e il producer Kori Rae – ma date le circostanze attuali siamo entusiasti di annunciare l’uscita anticipata del film sulle piattaforme digitali per permettere al pubblico di godersi il film dalla comodità delle loro case”.

Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Favij, Raul Cremona e David Parenzo sono le voci italiane di “Onward”. Il film, un racconto di formazione all’insegna dell’avventura e del fantasy, esplora i rapporti familiari e interpersonali, la famiglia non tradizionale e l’omosessualità attraverso i protagonisti Ian e Barley Lightfoot, due fratelli elfi. Il primo è timido, insicuro e non sa cosa voglia dire essere impavidi. Il secondo, invece, è un’esplosione di sapere, una ‘testa calda’, sopra le righe ed esilarante.

Rimasti orfani di padre, Ian e Barley vivono con la madre Laurel e il suo compagno, un agente di polizia centauro, in un mondo in cui la magia è stata sostituita dalla tecnologia. Nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian, lui e suo fratello hanno la possibilità di rivedere il padre, Wilden. Per far sì che ciò avvenga, devono superare molte prove. Attraverso la fiducia in se stessi scoprono di poter superare qualsiasi ostacolo.