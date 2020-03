Raffy in radio con il nuovo singolo “Tiki Tiki”

La cantautrice modenese Raffy è su tutte le piattaforme streaming e di digital download con il suo nuovo singolo “Tiki tiki”

Con il suo nuovo singolo “TIKI TIKI”, Raffy conferma di cercare sempre un sound internazionale, volendo lanciare anche un segnale di positività e di rinascita.

La giovane cantautrice modenese, Raffy è su tutte le piattaforme streaming e di digital download con il suo nuovo singolo “Tiki tiki”. Il testo di questo coinvolgente reggaeton è stato scritto da Andrea Gallo, autore di “Eva” di Mina e Celentano, dalla stessa Raffy e da Costi Ionita, che ha curato arrangiamento e musica (multi platinum, Billboard hot 100 producer, Grammy nominated).

“TIKI TIKI per me è una rinascita, è una canzone che mi dà molta carica e positività, ho deciso di farla uscire prima del previsto perché in Italia, in questo periodo storico siamo tutti giù di morale per quello che sta accadendo. Io invece voglio pensare positivamente e voglio che tutti lo facciano, presto si risolverà questo problema “#andratuttobene”. Poi visto che si avvicina l’estate, invito tutti a ballare e cantare Tiki Tiki insieme ai nostri amici. La musica ci aiuterà, The Show Must Go On”. Il videoclip, diretto da Alex Ceausu, è stato girato a Bucarest negli studios Kentauros Media.

L’artista Italo-Romena, di recente ha ottenuto un ottimo risultato sia in Italia, entrando nella Top 5 della classifica emergenti web, sia in Romania dove è molto seguita. Grazie al brano Al Chiringuito è stata anche ospite all’evento “Miss Grand Prix”, andato in onda anche su Rete 4 e su TgCom.

Biografia

Raffy (Raffaella Maria Senese) vive a Modena, nasce il 14 settembre 2000 a Mirandola (Mo), da madre romena e padre italiano. All’età di 7 anni inizia a cantare ma i suoi studi musicali iniziano nel 2013 presso l’Accademia musicale di Modena. Più tardi frequenta il Trinity College di Londra.

Raffy, al fine di superare la sua timidezza, il bullismo e la sua grande sensibilità, si affida e trova rifugio nella musica e nel canto, emozionando e coinvolgendo il pubblico.

Partecipa sia in Italia sia in Romania a parecchi talent, tra i quali A Voice for music a Roma, dove conosce il produttore discografico Luca Venturi della On the set, suo attuale Manager, che produce il suo primo singolo in italiano, ”Dimenticare a memoria”, ricevendo ottimi consensi dai media. In seguito pubblica, “Jarna” feat. Connect-r, noto rapper del panorama musicale romeno, e “Raffy di Modena”,”My Mind” e altri brani che faranno parte del suo primo album, che uscirà prima dell’estate. Raffy ama Rihanna e Beyonce ed il suo slogan è “do not give a limit to your dreams”. Attualmente sta ultimando le registrazioni del suo progetto discografico tra Milano e Bucarest, preparandosi per il suo primo Live tour 2020.

