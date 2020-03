Previsioni meteo 26 marzo: maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 26 marzo 2020: piogge diffuse su tutte le regioni del Centro e del Sud, possibili nevicate a quote medio-basse

Sull’Italia in queste ore si registrano condizioni meteo tipicamente invernali, con la neve che è tornata a cadere fino a bassa quota in alcune aree del Centro-Sud. Non andrà meglio nella giornata di oggi, nella quale il maltempo continuerà ad insistere sulla nostra Penisola. Un rialzo delle temperature determinerà un aumento della quota neve, mentre le piogge non daranno tregua su quasi tutto il Centro e il Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF per un miglioramento del tempo ci sarà da attendere il fine settimana. Negli ultimi giorni del mese di marzo poi i principali modelli confermano condizioni meteo invernali su buona parte dell’Europa: aria fredda di origina artica si metterà in marcia verso l’Europa scorrendo lungo il bordo orientale dell’anticiclone che stazionerà sull’oceano nord-Atlantico. Aumenta di conseguenza la probabilità di una nuova fase invernale per la nostra penisola ma questa volta specialmente sulle regioni settentrionali: secondo i principali modelli si conferma un finale di marzo ed un inizio di aprile piuttosto dinamico con un nucleo di bassa pressione alimentato da aria fredda in azione sul Mediterraneo occidentale.

Intanto per oggi, giovedì 26 marzo 2020, al Nord Italia al mattino nuvolosità a tratti compatta su tutti i settori con possibili nevicate sull’Emilia-Romagna e Trentino, più asciutto altrove. Al pomeriggio persistono fenomeni tra bolognese e modenese, debole neve sulle Alpi occidentali, molte nubi altrove ma senza precipitazioni. In serata tendenza ad un generale miglioramento con residue piogge sull’Emilia. Quota neve oltre i 50-400 metri in successivo rialzo.

Al Centro Italia al mattino tempo fortemente instabile su tutti i settori con nevicate sparse sulle colline e fenomeni a tratti molto intensi lungo le coste adriatiche. Al pomeriggio fenomeni in indebolimento sul versante tirrenico, locali nubifragi invece sulle coste a confine tra Marche e Abruzzo. In serata tempo asciutto su Lazio e Toscana, persistono piogge diffuse altrove con neve abbondante sull’Appennino. Neve inizialmente oltre i 200-500 metri, in successivo rialzo fino a 1300 metri.

In Toscana tempo instabile nella giornata con piogge diffuse al mattino e neve fino a 200-300 metri di quota sui settori interni; piogge anche nel pomeriggio su tutta la regione. Migliora in serata con residue o deboli precipitazioni.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge diffuse sulle regioni meridionali con locali nubifragi su Basilicata e Calabria ionica, neve abbondante sull’Appennino molisano. Al pomeriggio persiste maltempo su settori peninsulari e Sicilia, più stabile sulla Sardegna salvo locali piogge nel nord ovest dell’isola. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi su quasi tutte le regioni con piogge di debole o moderata intensità, più variabile sulle isole con alternanza tra pioggia e schiarite. Quota neve oltre i 600-1300 metri.

In Calabria tempo fortemente instabile nel corso della giornata con temporali intensi al mattino, piogge abbondanti su tutta la regione anche la pomeriggio; instabilità diffusa anche in serata con locali nevicate fino a 900-1100 metri.

Temperature minime e massime in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.