Neuropatia diabetica periferica: nuovi fattori di rischio

Numerosi fattori non glicemici possono aumentare il rischio di sviluppo di neuropatia diabetica periferica (DPN) tra le persone con diabete di tipo 1 (T1D), secondo uno studio recentemente pubblicato su Diabetes Care.

La neuropatia diabetica è una complicanza che può insorgere a causa del diabete e tra le neuropatie è sicuramente quella più frequente nel mondo occidentale. La sua prevalenza varia dal 2.4% al 50% con punte del 78.8% in base al metodo di diagnosi e al campione di pazienti considerati. Normalmente coinvolge entrambi gli arti inferiori, come una polineuropatia sensitivo-motoria cronica, vi è una forma dolorosa acuta e forme rare che interessano un singolo nervo. Questa patologia è maggiormente frequente nei pazienti con diabete di tipo 2, dove un’ottimazione del compenso glicemico non sempre è efficace dando miglioramento o prevenendo la neuropatia diabetica periferica.

Kara R. Mizokami-Stout, dell’Università del Michigan ad Ann Arbor, e colleghi hanno misurato la prevalenza di DPN in 5.936 adulti negli Stati Uniti con diabete di tipo 1 che hanno partecipato alla compilazione di uno specifico registro.

I ricercatori hanno valutato la prevalenza della DPN utilizzando un questionario di screening della neuropatia in adulti che avevano T1D da almeno cinque anni e hanno caratterizzato questi risultati utilizzando dati demografici, clinici e di laboratorio.

I ricercatori hanno scoperto che l’11% dei partecipanti al sondaggio aveva DPN.

La neuropatia diabetica periferica era associata a pazienti più anziani, di sesso femminile, con emoglobina glicata più elevata e con T1D più a lungo.

Le persone con DPN avevano meno probabilità di avere un’istruzione universitaria e un’assicurazione privata.

Malattie cardiovascolari e fattori di rischio cardiovascolare (CVD), tra cui fumo, ipertrigliceridemia e indice di massa corporea più elevato, retinopatia, riduzione del tasso di filtrazione glomerulare stimato e neuroartropatia di Charcot, erano più comuni nei pazienti con DPN. Le persone con DPN avevano anche maggiori probabilità di avere un’ipoglicemia grave (SH) e/o chetoacidosi diabetica (DKA).

“La prevalenza della DPN in questa coorte nazionale con diabete di tipo 1 è inferiore alle precedenti relazioni pubblicate ma riflette le attuali pratiche di assistenza clinica”, scrivono gli autori.

“Sebbene abbiamo confermato le attese associazioni tra DPN e tradizionali fattori di rischio glicemico e vascolare, abbiamo anche trovato associazioni con nuovi fattori di rischio DPN non glicemici, come i fattori di rischio CVD, sia un’ipoglicemia grave (SH) che chetoacidosi diabetica, che riflettono potenzialmente gli effetti della variabilità glicemica e uno stato socioeconomico inferiore , sottolineando l’importanza dei determinanti sociali della salute nei pazienti con diabete di tipo 1”.